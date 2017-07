Brummende Konjunktur bremst Bau

artikel-ansicht/dg/0/

Es war eine bittere Erfahrung: Gleich bei zwei Ausschreibungen hat die Stadt Erkner null Angebote erhalten. Das betraf den barrierefreien Umbau des Zentralen Omnibusbahnhofs (ZOB) und ein Paket, in dem der Neubau von zwei Bushaltestellen vor dem Bechstein-Gymnasium mit der Verbesserung der Situation für Radfahrer am ovalen Kreisel verbunden werden sollte, speziell beim Einbiegen in die südliche Friedrichstraße. "Man kann ja auf der Ausschreibungs-Plattform nachvollziehen, wie viele Firmen die Unterlagen abfordern", sagt Clemens Wolter vom Bauamt. Als nach einer Woche kaum Interesse zu verzeichnen war, wies die Stadt einige Firmen noch einmal gezielt auf ihre Projekte hin. Bei denen gab es gutes Geld zu verdienen: Der ZOB-Umbau sollte, zusammen mit der noch nicht ausgeschriebenen Erweiterung des Pendler-Parkplatzes, eine Million Euro kosten, der andere Auftrag wurde mit einer Viertelmillion veranschlagt. Die Stadt will jetzt alles zusammen ausschreiben, mit der Hoffnung, durch mehr Vorlauf und eine höhere Auftragssumme bessere Ergebnisse zu erzielen.

Eine Ausschreibung, an der sich keiner beteiligt - das kennt auch Schöneiches Bürgermeister Ralf Steinbrück. Zuletzt ist das nach seinen Angaben bei den Projekten Sanierung kommunales Wohngebäude Friedrichshagener Straße 71 und Erweiterung Feuerwehrgerätehaus geschehen, jeweils bei einzelnen Losen. Steinbrück setzte die Ausschreibungen aus, es wird jetzt beschränkt ausgeschrieben, das heißt ausgewählte Unternehmen werden aufgefordert, ihre Angebote abzugeben.

Auch Grünheides Bauamtsleiterin Claudia Kulosa kann ein Lied von vergeblicher Suche nach Baufirmen singen. Bei der Sanierung der Wohnblocks in der Kienbaumer Puschkinstraße hat die Gemeinde für den Abriss und Neubau der Balkone acht Firmen aufgefordert, Angebote abzugeben - und keines bekommen. Bei den Aufträgen für Heizung, Lüftung und Sanitär wurden vor der Ausschreibung ebenfalls acht Firmen angefragt; nur drei machten ein Angebot. Im Elektro-Bereich waren es gar nur zwei von acht. Es ging in allen Fällen um sechsstellige Auftragssummen, zwischen 220 000 und 340 000 Euro. "Das ist nicht pillepalle", sagt die Bauamtsleiterin. Die Balkon-Arbeiten hat die Gemeinde am Ende freihändig vergeben. Speziell bei einer solchen Sanierung sind die Folgen komplex: "Es greift ja ein Gewerk ins andere."

Der Landkreis Oder-Spree signalisiert einerseits Entwarnung bei Straßenbauprojekten. Da blieben die Kosten im Rahmen, so Pressesprecher Mario Behnke. Beim Hochbau seien indes deutliche Kostensteigerungen zu verzeichnen - und das nicht erst seit diesem Jahr. Schwierigkeiten gebe es auch schon bei den Planungsaufträgen. Auch die Planungsbüros arbeiteten an ihren Kapazitätsgrenzen.

Wenn das Geschäft so brummt, muss es eigentlich auch Gewinner geben. Doch die Baubetriebe sind es nicht, sagt einer ihrer Vertreter. Michael Gürtler, Geschäftsführer von Heizung-Sanitär Woltersdorf, bestätigt zwar, dass er Anfragen ablehnen muss. "Mir fällt es ganz schwer, nein zu sagen, weil ich die Zeiten kenne, wo es anders war", sagt Gürtler. Zu Stammkunden werde er auch nie nein sagen, wohl aber neuen.

Energisch tritt er der weit verbreiteten Schlussfolgerung entgegen, die Baufirmen verdienten sich jetzt eine goldene Nase. "Die Materialpreise sind gestiegen, und wir holen nach, was wir über Jahre versäumt haben, nämlich unsere Leute besser zu entlohnen." Die Firma, die viel im Berliner Wohnungsbau arbeitet, habe im April die Gehälter außertariflich noch einmal um drei Prozent angehoben. "Unser Ziel, eine Umsatzrendite von ein bis zwei Prozent zu erwirtschaften, haben wir voriges Jahr nicht erreicht", sagt Gürtler.