Äcker fallen Windrädern zum Opfer

Breydin (MOZ) Jedes Jahr verschwindet in der Barnimer Region Ackerfläche in der Größenordnung eines kleinen Betriebes. Gerade Investitionen in die hiesige Infrastruktur sind für diese Entwicklung verantwortlich. Was dem Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Barnim fehlt, ist eine sachliche Diskussion.

Will Agrarflächen bewahren: Holger Lampe, Vorsitzender des Kreisbauernverbandes, ist der Meinung, dass auch die Landwirtschaft als schützenswertes Gut betrachtet werden sollte. © MOZ/Patrizia Czajor

Es geht uns so gut wie noch nie. Nicht auf seine eigene Situation möchte Holger Lampe hinaus oder die seines Agrarbetriebes in Breydin. Der Geschäftsführer der Agrargenossenschaft Trampe spricht von der Gesellschaft und ihrem Wohlstand. Obwohl auch die Ernteaussichten in diesem Jahr nicht schlecht seien. "Abgerechnet wird aber zum Schluss", fügt der Landwirt sofort hinzu.

Im Herbst und im Winter habe es genug Niederschlag gegeben, die Frühjahrstrockenheit sei ebenfalls ausgeblieben. Lediglich mit den nicht enden wollenden Regenschauern der vergangenen Tage hätten die Barnimer Landwirte zu kämpfen. Dabei steht die Ernte der Wintergerste bevor. "Der Regen aber verhindert, dass wir arbeiten können", sagt der 59-jährige Landwirt.

Beschweren möchte er sich über das Wetter trotzdem nicht. "Wir leben schließlich vom Wasser", sagt er. Die einen freuen sich über den Regen - die anderen ärgern sich. Für den Vorsitzenden des Barnimer Kreisbauernverbandes ist das nur ein weiteres Merkmal des Wohlstandes und seiner Folgen, die bedauerlich seien. "Man beschäftigt sich immer weniger mit der Herkunft von Lebensmitteln."

Das wirkt sich laut Lampe auch auf "die Art und Weise aus, wie wir diskutieren". Auch die Bauern selbst hätten es verpasst, hier eine ordentliche Diskussionskultur hineinzubringen. "Wir halten Vieles für selbsterklärend", sagt er. Dabei müssten Landwirte nach Ansicht von Lampe wieder viel mehr erklären.

Beispielsweise, wenn es um den fortschreitenden Rückgang landwirtschaftlicher Nutzfläche in Brandenburg geht. Nach Angaben des Landesbauernverbandes hat sich die Fläche für den Getreideanbau in Brandenburg seit 2016 um rund 2,3 Prozent verringert, da Bauern viel stärker auf Erbsen, Lupine, Kartoffeln oder eben auf Mais setzen.

Den Rückgang landwirtschaftlich genutzter Fläche im Barnim beziffert Frank Lüdtke, Sachgebietsleiter Landwirtschaft in der Kreisverwaltung, auf 120 bis 150 Hektar jährlich. Mit seinen Worten: "Jedes Jahr verschwindet ein halber Betrieb." Im Barnim seien es hingegen vor allem Wohngebiete, die Ackerflächen verdrängten. "Gerade am Berliner Rand hat der Wohnungsbau stark zugenommen", meint der Sachgebietsleiter.

Doch auch Autobahnen, Windkrafträder und Photovoltaikanlagen spielten eine immer größere Rolle. 20 Hektar Ackerland seien etwa durch den Energiepark Weesow-Willmersdorf verloren gegangen, 60 Hektar durch das Autobahnkreuz Barnim, rechnet der Sachgebietsleiter einige Beispiele vor. Mit dem Beschluss des Windschutzplanes rechnet Lüdtke außerdem damit, dass weitere Windkraftfelder hinzukommen könnten.

In der Planungsgemeinschaft Uckermark-Barnim, in der über die Ausweisung weiterer für die Erzeugung von Windenergie genutzter Flächen entschieden wird, ist laut Oliver Köhler, Pressesprecher für den Landkreis Barnim, derzeit das Gebiet um den Liepnitzsee an der Autobahnausfahrt Lanke im Gespräch. Im Rahmen eines sogenannten Repowering würden zudem bestehende Windkraftanlagen durch leistungsfähigere ersetzt - auch unter diesen Umständen vergrößerten sich Flächen, wie Köhler erläutert.

Nicht grundsätzlich an den Investitionen stört sich Holger Lampe. Ihn ärgert, dass häufig keine Abwägung stattfindet. "Auch Ackerland ist schützenswert", sagt er. Reden müsse man nach Ansicht des Landwirtes auch über die Veränderungen, welche die Digitalisierung bereithalte . "Es wird Trecker ohne Fahrer geben und einen Trend zu größeren Betrieben", prophezeit Lampe. Denn gerade kleinere Betriebe würden sich diese Technik nicht leisten können.