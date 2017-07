Botschafter für das Stadtfest

artikel-ansicht/dg/0/

Am kommenden Donnerstag, gut fünf Wochen vor Beginn des Stadtfestes, wird bei einer Pressekonferenz unter anderem das Geheimnis gelüftet, welche Künstler in diesem Jahr die vielen Zehntausenden Besucher des Stadtfestes unterhalten werden. Einen Höhepunkt hat Bürgermeisterin Dagmar Püschel derweil schon verraten. Am Sonntagabend, dem 27. August, zum Abschluss der dreitägigen Großveranstaltung, werden City mit ihrer aktuellen Tournee Station in Eisenhüttenstadt machen. Es ist eine Art Jubiläumstournee zum Kultsong der Band: "40 Jahre Fenster-Tour" ist das Motto.

Nicht nur das Programm steht, auch sonst ist die Vorbereitung weit fortgeschritten. Damit solch ein Großereignis finanziert werden kann, werden auch Sponsoren benötigt. Seit fünf Jahren hat sich dies die Stadtfest-Initiative auf die Fahne geschrieben. 2012 haben sich der langjährige EKO-Generaldirektor Prof. Dr. Dr. Karl Döring sowie der ehemalige Arbeitsdirektor Rainer Barcikowski und Eberhard Harz zur Initiative zusammengeschlossen, um dieses für Eisenhüttenstadt so wichtige Ereignis am letzten August-Wochenende am Leben zu erhalten und die Werbetrommel bei Sponsoren zu rühren. Heute gehören darüber hinaus zur Initiative noch Hans-Ulrich Schmidt, ehemals Geschäftsführer Primary von ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, der Unternehmer Thomas Müller sowie Stadtverordnetenvorsteher Peter Müller.

Inzwischen hat sich eine gewisse Routine eingestellt. Nach einem Brief besuchen die Mitglieder der Initiative die Unternehmen und Firmen persönlich, sagt Eberhard Harz. Die Unterstützung, die die Initiative einwirbt, ist vielfältig. Zum einen kann es ein Geldbetrag sein. Zum anderen können es auch Sachleistungen sein, die einem Stadtfestbesucher womöglich nicht auf Anhieb gleich ins Auge fallen. Aber die Logistik im Hintergrund, damit alles funktioniert, ist enorm. Eberhard Harz nennt als Beispiel die Elektroanschlüsse, die Rohrverlegung für die Toilettenwagen oder die Brücken aus Kunststoff auf den Wegen, damit niemand über die Elektro-Kabel stolpert. Für dieses Jahr fehlen noch ein paar Tausend Euro, um das gesteckte Ziel zu erreichen. Genaue Zahlen nennt Eberhard Harz nicht. Im vergangenen Jahr war eine Zurückhaltung zu spüren, weil Unternehmen durch die fälligen Altanschließerbeiträge belastet waren.

Eine Form der Unterstützung, die auch Firmen wählen, ist es, dass für die Mitarbeiter ein Satz der Stadtfestsouvenire - auch als Blinkis bekannt - gekauft wird. In den vergangenen Jahren waren es unter anderem Mitglieder der Initiative, die sogar auf dem Stadtfest noch die Anhänger oder Armbänder verkauft haben. Der Erlös kommt der Finanzierung des Stadtfestes zugute.

Eberhard Harz wirbt aber auch dafür, dass jeder Eisenhüttenstädter und Gast des Stadtfestes ein Souvenir erwirbt, das 2,50 Euro kostet und in diesem Jahr die Form eines Herzens hat. Immerhin würde man für den sehr günstigen Preis drei tolle Tage mit umfangreichem Programm auf mehreren Bühnen erhalten. Außerdem zeigt man, was viele schon im vergangenen Jahr gemacht haben, seine Identifikation mit dem Großereignis. Insgesamt 5000 Blinkis gibt es, die an bekannten Vorverkaufsstellen unter anderem in der Tourismusinformation in der Lindenallee erworben werden können.

Etwas mehr Luft bei der Finanzierung des Stadtfestes gibt es in diesem Jahr wieder, weil die Stadt nach einigen Jahren Pause wieder einen Zuschuss in Höhe von 60000 Euro zahlt.