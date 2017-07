Koalition gegen Gesetzesänderung

artikel-ansicht/dg/0/

Tina Grolls Identität wurde schon 2009 gestohlen. Oder etwas weniger spektakulär: Jemand hat sich als Tina Groll ausgegeben, via Internet Waren bestellt und nicht bezahlt. Groll ahnte nichts, bekam es aber mit Inkasso-Unternehmen, Anwälten und der Schufa zu tun. Die Journalistin ist mittlerweile Expertin für diese Form des Betruges. Ihre Bilanz ist ernüchternd. "Ich habe gut 800 Arbeitsstunden, sehr viel Geld und enorm viel Lebensenergie investieren müssen. Der Schaden für meine Reputation lässt sich noch nicht einmal beziffern."

So wie Tina Groll geht es Tausenden. Kriminelle besorgen sich Namen und Geburtsdaten ihrer Opfer und bestellen online Waren, die sie an eine von ihnen ausgewählte Adresse schicken lassen. Das kann eine kurzfristig angemietete Wohnung sein. Ein nicht genutzter Briefkasten tut es auch. Der Auslieferungs-Verlauf wird im Netz verfolgt. Wie zufällig steht dann der vermeintliche Adressat an der Haustür. Oder es klingelt beim Nachbarn und schon sind der Computer, die Uhr oder Kleidungsstücke in der Hand der Internetbetrüger. Die Rechnung schmort im toten Briefkasten. Wenn alle Mahnungen ohne Reaktion bleiben, schaltet der Online-Händler ein Inkasso-Unternehmen ein.

Missbrauch von Identitäten trifft häufig Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen. Sportler, Schauspieler und immer wieder Politiker. Deren Basisdaten stehen jedermann zur Verfügung. In Nordrhein-Westfalen orderten Kriminelle im Jahr 2015 unter dem Namen des damaligen Justizministers Thomas Kuschaty (SPD) Computer und Autoreifen. In der Hamburger Bürgerschaft befinden sich mindestens sieben Abgeordnete, die mit Mahnungen ringen, die sie nicht verschuldet haben, und im Berliner Abgeordnetenhaus sind es auf jeden Fall 38 Parlamentarier.

Kürzlich war die spezielle Form des Bestellbetruges Thema im Hauptausschuss des Berliner Parlaments. Geladen waren Vertreter der Otto-Gruppe und der Schufa. Das Versandhaus versprach, noch intensiver gegen die Betrüger vorzugehen und aufmerksamer die oft rüden Methoden der beauftragten Inkasso-Unternehmen in Augenschein zu nehmen. Die Auskunftei Schufa wurde von Abgeordneten kritisiert, weil sie häufig die Kreditwürdigkeit von vermeintlichen Schuldnern herunterstufe, ohne denen das auch nur mitzuteilen. Schufa-Sprecher Ingo Koch stellt das anders dar: "Wenn sich im Gespräch zwischen Schufa und Online-Unternehmen herausstellt, dass ein Identitätsmissbrauch vorliegt, wird der Datenbestand umgehend und rückstandsfrei bereinigt", versichert er. Seit 2016 könne man sich zudem bei der Schufa als Identitätsbetrugsopfer registrieren lassen.

"Bestellbetrug ist mittlerweile ein Massenphänomen", sagt Stefan Teller, Dezernatsleiter im Berliner Landeskriminalamt. Das Bundeskriminalamt hat bundesweit 70 506 Fälle von Warenbetrug mit dem "Tatmittel Internet" erfasst, wobei nicht registriert wird, ob es vorher zum Identitätsdiebstahl kam. Eine Sprecherin des Brandenburger LKA verweist auf das große Dunkelfeld, das bei über 90 Prozent liege. Grund für die Dunkelziffern sei, "dass die Bürger keine Anzeige erstatten und zum anderen, dass die Geschädigten es oft gar nicht bemerken".

Das Betrugsspektrum reicht vom Besteller, der einfach nicht zahlt, bis zu organisierten Banden. "Was mir richtig Kopfzerbrechen bereitet", sagt der Berliner Kriminaldirektor Stefan Teller, "das sind Betrugsvergehen von Jugendlichen und Kindern". Die würden nun nicht mehr Handys, Schuhe oder Jacken von Mitschülern "abziehen", sondern sich mit Hilfe falscher Identitäten von Online-Händlern liefern lassen. "Die wissen genau, dass "Abziehen' eine Raubtat ist, Bestellbetrug nicht. Außerdem sind die Sachen neu, man kann sie mehrfach bestellen und sogar verkaufen."

Berlin (mg) Sollen Opfer betrügerischer Online-Bestellungen besser gesetzlich geschützt werden - so dass sie nicht beim Vorgehen gegen falsche Anschuldigungen auf ihren Kosten sitzenbleiben? Viele Politiker fordern das, doch aus der Regierungskoalition im Bund heißt es, dazu gebe es keinen gesetzlichen Regelungsbedarf.

Vor allem Politiker, die selbst von einem Identitätsdiebstahl betroffen waren, fordern ein rasches Handeln. Thorsten Schneider, Parlamentarischer Geschäftsführer der SPD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, ist sogar gewiss: Es werde bald "ein Ende haben, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher das Risiko alleine tragen". Der SPD-Politiker Johannes Fechner aus Emmendingen (Baden-Württemberg), Rechtsausschussmitglied im Bundestag, sieht zwar ebenfalls Handlungsbedarf, hält aber eine Gesetzesänderung für nicht nötig, "weil Betrug heute schon strafbar ist". Die SPD fordere stattdessen mehr "Verbraucherbildung, damit diese aufgeklärt sind und nicht bezahlen", sagt er. Außerdem werde mehr Personal bei der Polizei benötigt, um besser ermitteln zu können. Das Thema werde in der nächsten Legislaturperiode auf der Tagesordnung stehen.

Bei der CDU ist der neue Landesgeschäftsführer in Nordrhein-Westfalen, Josef Hovenjürgen, Opfer eines Bestellbetruges geworden. Er sagt, eine Möglichkeit solche Taten zu verhindern sei, dass der Versandhandel verpflichtet werde, wenigstens die Erstbestellung nur per Nachnahme zu liefern. "Dann hätte man den Hinweis, dass das geklappt hat und die Folgebestellungen könnten auf Rechnung geliefert werden." Doch aus dem Büro des Bundestagsabgeordnteten und CDU-Rechtsexperten Stefan Heck heißt es, dass es für solche Maßnahmen derzeit keine konkreten Überlegungen gebe.