Herzsport auf Verordnung

Nauen (MOZ) Rund 400 Patienten mit Herzinfarkt werden alljährlich in der Nauener Havelland Klinik behandelt. Dazu kämen viele Betroffene, für die jede Behandlung zu spät kommt, informierte am Dienstag Martin Stockburger, Chefarzt für Innere Medizin an der Havellandklinik, in einem Pressegespräch. In den Ostdeutschen Ländern, auch speziell in Brandenburg und im Havelland, sei die Herzinfarktsterblichkeit trotz bester Behandlung höher als in den westdeutschen Flächenländern, sagte er. Die Ursache sieht der Chefarzt darin, dass die Betroffenen erst zu spät und in einem kritischeren Zustand in die Klinik kommen.