Sechstklässler ihre illustrierten Bücher

Schmachtenhagen (MOZ) Verlegerin Andrea Schröder beschreibt ihr Projekt: "Die Bücher erschienen in der Reihe "Kinder malen für Kinder". "Kinder malen für Kinder" ist ein Kunstprojekt für Schulen. Schülerinnen und Schüler einer Klasse illustrieren Bücher unter Anwendung verschiedener Techniken und Materialien. Gefördert werden Phantasie, Kreativität und die gestalterischen Fertigkeiten sowie die Fähigkeit, im Team ein gemeinsames Ziel zu verwirklichen. So entstehenKunstwerke, die die Kinder mit Stolz präsentieren können, um anderen Kindern Freude und Anregung zu geben."

(mae) LacychaBausch aus Zehlendorf hält das Buch "Die Abenteuer des Bienenjungen Berthold" glücklich in den Händen.Sie ist eine der Schülerinnen der 6. Klassen, die im Rahmen des Kunstunterrichts an der Gestaltung zweier Kinderbücher teilgenommen haben. Am Mittwoch wurden den Kindern die Kunstwerke von Verlegerin Andrea Schröder übergeben.

Wie Lacycha Bausch freuten sich auch all die anderen 35 Schülerinnen und Schüler der Klassen 6 a und 6 b an der Schmachtenhagener Neddermeyer-Grundschule.Die Mädchen und Jungen haben unter Regie ihrer Kunstlehrerin Andrea Anschütz zwei Kinderbücher - "Die Abenteuer des Bienenjungen Berthold" und "Leon, der tapfere Leopard" - illustriert (wir berichteten).Andrea Anschütz ist sichtlich stolz auf ihre Schützlinge und vor allem auf das, was herausgekommen ist. Jedes der Kinder findet sich mit Namen in dem Buch wieder. Die Zeichnungen hat Verlegerin Andrea Schröder aus Bernau für den Druck bearbeitet. Herausgekommen sind liebevoll illustrierte Kinderbücher - von Kindern für Kinder.Gerührt zeigt sich am Mittwoch auch Brigitte Lüdecke aus Schmachtenhagen. Sie ist Aurorin der Bienengeschichte, hatte diese eigentlich für ihren Neffen geschrieben, der mittlerweile 17 Jahre ist. Dass ihr Buch eines Tages verlegt und so liebevoll illustriert wird, ist auch für die Schmachtenhagenerin eine große Freude. Die ehemalige Wirtschaftsingenieurinnutzt ihren Ruhestand zuwm Lesen und Schreiben. Das Projekt mit den Kindern hat ihr besonders viel Spaß gemacht. Und sie freut sich über die vielen kleinen Details der Zeichnungen. Die Kinder sind wahre Künstler. "Hier, der Baum von Melinda Nowak hat so ein herrliches Gesicht. Und erst die Blütenkelche von Lacycha Bausch. Das Mädchen hat Talent", sagt sie und betrachtet das Büchlein immer wieder. Lacycha Bausch erzählt derweil, dass Kunst tatsächlich ihr Lieblingsfach ist und dass sie sich beim Malen von der vorgelesenen Geschichte inspirieren ließ.

Auch Aaron Franke ließ sich vom Vorlesen inspirieren. Der Sechstklässler liebt die Farben des Dschungels und ist selbst erstaunt, wie toll die Bücher geworden sind.

So herrscht am Mittwoch große Aufregung in der Aula der Grundschule. Die kleinen Künstler signieren sich gegenseitig ihre druckfrischen Bücher. Verlegerin Andrea Schröder ist sichtlich zufrieden. Kunstlehrerin Andrea Anschütz hofft, dass es erneut so kreative Projekte geben wird.

Am heutigen Sonnabend, 24. Juni, stellen die Schüler in der Zeit von 10 bis 12 Uhr zusammen mit Autorin Brigitte Lüdecke ihr Buch in der Rungebuchhandlung in Oranienburg vor. Eine Woche später, am Sonnabend, 1. Juli,steht ebenfalls von 10 bis 12 Uhr "Leon, der tapfere Leopard" von Autor Jens Koch auf dem Programm. Die Kinder freuen sich natürlich, wenn zahlreiche Gäste zu den Lesungen kommen. Sie signieren auch gern die Bücher. In der Rungebuchhandlung können die Bücher auch gekauft werden.

Brigitte Lüdecke hat am Mittwoch gleich noch eines ihrer Bücher verschenkt. Ihr Großneffe feiert schließlich den vierten Geburtstag.