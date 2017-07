artikel-ansicht/dg/0/

Linum/Oberhavel (MOZ) (mae) Nioclás Seeliger hält am Montagvormittag sein auf Leinwand gedrucktes Foto eines Kranichs in der Hand. Es ist eines von 22 Bildern, die seit Freitag in der Linumer Storchenschmiede zu sehen sind. "Natur im Spiegel von Fotografie und Malerei" zeigt neben den Fotos auch die Interpretationen der Malerinnen und Maler der Kunstgruppe Pigmentis unter der Leitung von Karla Maria Hinze.

Kaum zu glauben - diese Aufnahme des Kranichs ist im heimischen Rhinluch entstanden und nicht am Mississippi in Louisiana. Foto: Seeliger

Der Kranich ist Nioclás Seeligers Lieblingsmotiv. Jedenfalls wenn er sich festlegen muss. "Wenn man das Bild vom Kranich im Sumpf betrachtet, dann ist kaum zu glauben, dass die Aufnahme in Mitteleuropa entstanden ist. Sie könnte auch am Mississippi in Louisiana aufgenommen sein", erzählt der Fotograf, während er am Montag seine Bilder im Ausstellungsraum der Linumer Storchenschmiede platziert. Die Ausstellung ist für den Sportjournalisten Premiere. Auch die Interpretationen der Malerinnen und Maler seiner Naturaufnahmen hat der Berliner am Montag zum ersten Mal gesehen und zeigt sich begeistert. Die Aquarell-, Acryl-, Öl- und Pastellzeichnungen sind innerhalb der zurückliegenden Wochen entstanden und eine wunderbare Ergänzung.

Die 22 ausgestellten Naturfotografien sind in den vergangenen anderthalb Jahren entstanden. Nach Linum ist Nioclás Seeliger per Zufall gekommen. Der 45-Jährige war auf der Suche nach einem Ausgleich zu seinem sehr anstrengendem und hektischen Beruf, wollte deshalb Zeit in der Natur verbringen. "Eigentlich war Segeln mein Ausgleich. Aber dafür fehlte mehr und mehr die Zeit. Eine Freundin hat mich dann mit nach Linum genommen, um Kraniche zu beobachten. Seitdem komme ich regelmäßig ins Rhinluch und in die Storchenschmiede", berichtet der Fotograf.

Anfangs will Seeliger nur entspannen, will Geduld lernen. Dass dabei viele wunderbare Naturaufnahmen entstanden sind, ist eher Zufall. Später legt er sich bewusst auf die Lauer. Morgens um 5 Uhr, wenn das Licht zum Fotografieren am besten ist, wenn die Tiere erwachen. Geduld hat Nioclás Seeliger dabei gelernt. "Der Seeadler beispielsweise sitzt viele Stunden auf seinem Baum, ohne zu fliegen", berichtet er von den morgendlichen Exkursionen. Vögel in ihrem Lebensraum zu beobachten ist für den Berliner zum idealen Ausgleich geworden.

Der frühe Morgen bietet ein herrliches Naturschauspiel, weiß Seeliger. "Der frühe Vogel fängt den Wurm", zitiert er ein nicht immer gern gehörtes Sprichwort und ergänzt: "Zu beobachten, wie ein junger Kranich gerade schlüpft und seine ersten Schritte macht, ist einfach toll. Mir geht es bei meinen morgendlichen Touren vor allem um das Sehen", berichtet er beim Aufhängen der Bilder. Zwischendurch sind die Mitglieder der Kunstgruppe aktiv, rahmen Bilder, versehen sie mit einem Schutzlack. Dann kommt Nioclás Seeliger wieder ins Schwärmen. "Den Eisvogel, der gerade ein Fischlein für die Gattin bringt, zu beobachten, ist ein Erlebnis", kann er nur jedem raten, den inneren Schweinehund zu überwinden und früh am Morgen durch die Natur zu streifen.

Unzählige dieser tollen Momente hat Nioclás Seeliger in den zurückliegenden 18 Monaten festgehalten. Nun hofft er, dass die wundervollen Momentaufnahmen auch anderen Menschen gefallen. Die Mitglieder der Kunstgruppe Pigmentis zeigen sich am Montag begeistert. Nioclás Seeliger findet im Gegenzug die Interpretationen seiner Fotos durch die Künstler äußerst gelungen. Er hat immer wieder viel zu erzählen. Von Bussarden, die im Winter bei der Nahrungsaufnahme durchaus zeigen, wer der Stärkere ist, von den ersten Gehversuchen der Turmfalken, von den faszinierenden Kranichen. Gerade über die Vögel des Glücks kommt Seeliger regelrecht ins Schwärmen.

Ins Schwärmen kommt auch Marion Szindlowski, die Leiterin der Linumer Storchenschmiede. Sie brachte den Stein für eine gemeinsame Ausstellung des Fotografen und der Kunstgruppe Pigmentis ins Rollen.

Mit Nioclás Seeliger fand sie einen Seelenverwandten. Denn durch das Rhinluch zu streifen, die Tiere zu beobachten und diese herrlichen Momente fotografisch festzuhalten, gehört auch zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Und das nicht nur des Berufs wegen. Wenn es einen Ort gibt, sich vom Stress des Alltags zu erholen und Kraft zu tanken, dann in der Natur, vorzugsweise im Rhinluch - da sind sich Marion Szindlowski und Nioclás Seeliger einig.

All denjenigen, die am Morgen nicht zu den frühen Vögeln gehören, sei fürs Erste die Ausstellung empfohlen.

Für diejenigen, die das herrliche Naturschauspiel dennoch live erleben möchten, haben Marion Szindlowski, Nioclás Seeliger und die Malerinnen und Maler der Kunstgruppe Pigmentis ganz sicher auch Tipps für einen schönen Ausflug, bei dem ganz nebenbei noch Geduld gelernt werden kann.

Zu sehen ist die Ausstellung "Natur im Spiegel von Fotografie und Malerei" noch bis zum 31. August in der Linumer Storchenschmiede an der Nauener Straße 54. Geöffnet ist mittwochs bis freitags von 10 bis 16 Uhr, sonnabends, sonntags und feiertags von 12 bis 18 Uhr.

Die Bilder können auch gekauft werden.