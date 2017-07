Ein Europäer will durchstarten

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Ein italienischer Piaggio, ein französischer Citroen: Benjamin Grimm, SPD-Bundestagsdirektkandidat im Wahlkreis 58 (Oberhavel-Havelland II) hat am Mittwoch in Falkensee bezeichnenderweise an der Europaschule ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union abgegeben. Im Wahlkampf will er nun mit beiden Fahrzeugen Präsenz zeigen, aber nicht nur für die EU werben, schließlich sind vor allem lokalpolitische Themen inhaltlich weitaus bahnbrechender, um Pluspunkte bei den potenziellen Wählerinnen und Wählern zu sammeln. Auf die ist er nämlich angewiesen. Er zeigt sich indes weiter optimistisch, seinem Kontrahenten, Platzhirsch Uwe Feiler, das Mandat abzuluchsen.

Benjamin Grimm will in den Bundestag. Mit den beiden roten und skurrilen Autos ist er auch im Havelland unterwegs, gleichwohl langsam. © Patrik Rachner

Mit rasender Geschwindigkeit wird Grimm indes so oder so nicht in den Bundestag einziehen. Dafür sind die beiden Autos schlicht zu langsam. Der Citroen 2CV6 schafft mit Ach und Krach die 100 Stundenkilometer, der Piaggio ist dagegen wohl eher im Schneckentempo unterwegs. Doch das ist ihm Schnuppe. Grimm will nicht mit den Automobilen punkten, auffallen vielleicht schon, sondern natürlich mit politischen Schwerpunkten.

Der 32-jährige Rechtsanwalt aus Hohen Neuendorf kommt eigenen Angaben zufolge dennoch insbesondere wegen der Autos ins Gespräch. Noch ist er im Havelland weitgehend unbekannt. Das soll sich ändern. Im Sommer will er auch hierzulande jeweils einen Tag lang jede Stadt und Gemeinde besuchen und mit den Menschen ins Gespräch kommen. "Die Havelländer im Berlin nahen Raum ticken aber genauso wie die Menschen aus den S-Bahn-Gemeinden in Oberhavel", hat er festgestellt. Er selbst sieht sich als "Anwalt des gesamten Wahlkreises". All das, was die Menschen bewegt, will er mitnehmen. Bislang habe er durchweg positive Rückmeldungen erhalten. Doch was beschäftigt die Leute auf der Straße überhaupt im Wahlkreis? "Die Senioren wollen endlich die Ost-West-Anpassung der Rente. Die muss auch kommen. Es gibt keine Gründe dagegen zu sein. Auch das Thema Frieden bewegt sie. Junge Menschen sorgen sich hingegen wegen Trump, dem Brexit und der Sicherheit, aber sie sind eindeutig für ein Grenzen offenes Europa", so Grimm.

Apropos. Er selbst, der mal ein Jahr lang im irischen Dublin studiert hat, spricht sich gleichfalls eindeutig für ein weiter zusammenwachsendes Europa aus. Dafür stehe er. "Die Zukunft Deutschlands ist im Zusammenhang mit der Europäischen Union zu sehen. Die EU muss sich allerdings auf drei Feldern weiterentwickeln. Wir als Europäer stehen vor dem Hintergrund der weltweiten Entwicklung, die USA droht etwa als Stabilitätsanker wegzubrechen, vor großen Herausforderungen. Insofern müssen wir neben der bestehenden Währungsunion auch die Wirtschaftsunion anstreben. Das heißt, es darf kein Steuerdumping zum jeweils eigenen Vorteil geben. Eine gemeinsame Wirtschaftspolitik muss das Ziel sein."

Weiterhin sieht Grimm eine insbesondre in dieser Zeit eine gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik als A und O an. Ansätze, wie Eurokorps, gebe es bereits. Doch der Bundestagsdirektkandidat der SPD will mehr. Martin Schulz verkörpere die Idee Europas am besten. Auch Grimm sehe in der Politik von Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron einen Nutzen durch Visionen und Ziele, die umgesetzt werden sollten. Darüberhinaus plädiert er dafür, dass Europa eine soziale Dimension dringend benötige. "Schrittweise müssen einheitliche soziale Standards entwickelt werden. Wir brauchen eine Anpassung nach oben", sagt er. Europa dürfe indes kein Elitenprojekt bleiben. Die EU müsse greifbarer werden.

Grimm indes will nicht nur Europapolitik betreiben. Dass die SPD allerdings hierzulande nach dem Schulz-Hype momentan nicht mehr auf einer Euphoriewelle schippert, beunruhigt ihn nicht. "Unsere Vorschläge waren zuletzt nicht untersetzt. Doch mittlerweile haben wir das etwa mit Blick auf das Thema Rente oder unser Steuerkonzept nachgeholt. Die Union zieht da blank", meint Grimm. Im Wahlkampf will er deshalb vor allem die Stärken der SPD herausarbeiten und sich klar positionieren, etwa zum Nahverkehr im Havelland. Ob er denn lieber mit dem Piaggio, der Ente oder doch mit der S-Bahn oder Regionalbahn von Nauen nach Berlin fahren würde, beantwortet er wie folgt: "Niemand sollte ideologisch an das Thema herangehen. Man darf sich nicht aufreiben. Wichtig ist doch, dass sich etwas tun muss. Es muss schlicht eine Lösung geben. Das heißt, die Bahnanbindung in Richtung Berlin muss verbessert werden. Punkt."