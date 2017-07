Ein Hauch multikulturellen Flairs im Oranjeboom

artikel-ansicht/dg/0/

Im März hatte Grit Glowacki zufällig von der bevorstehenden Schließung gelesen und sofort beschlossen: "Natürlich übernehm' ich den Laden." Ein eigenes Biogeschäft war lange ihr Traum. Den erfüllte sie sich jetzt und trifft damit auf viel positive Resonanz. „Wer Bio-Produkte kaufen möchte, soll dafür nicht nach Berlin fahren müssen“, sagt Grit Glowacki . Sie wolle schrittweise die Angebotsvielfalt eines Biosupermarkts anbieten. t Seit der Eröffnung ist das Geschäft mit Holzregalen aus alten Türen, Scheunenholz als Wandverkleidung und zwei weiß-holzfarbenen Tischen gut besucht. "Ich bin ganz glücklich, es läuft." Grit Glowacki muss die ersten Waren nachordern - glutenfreie Haferflocken oder Amaranth-Nuss-Crunchie-Müsli für eine Stammkundin, Brot und Brötchen, die es jetzt täglich frisch gibt. Zudem hat die 39-jährige Grit Glowacki das Oranjeboom-Angebot erweitert, beispielsweise bei Feinkost oder der Naturkosmetikpalette, und ein wenig Caféhausatmosphäre drinnen wie draußen geschaffen. "Endlich mal kein einfacher Filterkaffee und ein bisschen der Blick über den Tellerrand." Anna Lehmann und Matthias Hoffmann aus Lehnitz loben Ladengestaltung und Verkaufskonzept. "Wir wohnen seit fünf Jahren in Lehnitz. So langsam fühlen wir uns angekommen in Oberhavel. Es wird multikultureller", sagen die beiden. "Wir sind da etwas verwöhnt von Berlin. Der Laden hier hat etwas von dieser Atmosphäre, ist luftig, hat guten Kaffee und ein gut präsentiertes Warenangebot", finden Anna Neumann und Matthias Hoffmann. Sie gönnen sich Streuselschnecke sowie Kaffee aus der Siebträgermaschine, während sie auf ihren neunjährigen Sohn warten, der im Louise-Henriette-Zentrum beim Arzt ist. "Wir achten auf gesunde Ernährung, kaufen aber nicht alles im Bioladen ein." Das sagt auch Grit Glowackis Nachbarin Ingrid Krüger über sich. Jedoch auf einen Cappuccino wird sie jetzt des Öfteren vorbeischauen im Naturkostladen. Vorinhaber Bertram Thoms hatte das Geschäft von Angelika Gontschar gekauft, die es 1993 gründete. Angelika Gontschar schaute jüngst ebenfalls auf einen Kaffee, dessen Bohnen in einer Biorösterei in Berlin geröstet werden, vorbei. Sie gratuliert Grit Glowacki und deren Mann Marcin, der seine Frau unterstützt, zur Eröffnung. Glowackis wohnen mit ihren zwei Kindern in einem ökologischem Haus mit Garten in Oranienburg-Eden. Sie leben bewusst ökologisch. Grit Glowacki arbeitete mehrere Jahre im Verkauf, baute einen Naturkosmetikladen und ein Café in Berlin mit auf, arbeitete in einer Buchhandlung, war zuletzt in Liebenwalde als Kunsttherapeutin tätig. All diese Erfahrungen kamen ihr zugute. Die ausgebildete Holzbildhauerin nutzte zudem das Firmengründer-Angebot der Wirtschaftsförderung Oberhavel (Winto), hat gemeinsam mit ihrem Mann, der Familie und Freunden die Räume im Louise-Henriette-Zentrum renoviert und umgestaltet. Obst und Gemüse präsentieren sich einladend in Holzkisten in gebranntem Design. Neu ist das Mittagstischangebot. Die Biomanufaktur Havelland aus Hennigdorf liefert täglich die ökologisch einwandfreie Suppe.