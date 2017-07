Lutz Reinhardt hat die Imkerpause beendet

artikel-ansicht/dg/0/

Da ist es selbstverständlich, was morgens aufs Frühstücksbrot kommt: leckerer Honig. Drei Sorten hat der freundliche Mann schon im Glas - Frühsommerblüte, Raps und Sommerblüte sowie Raps. Sein persönlicher Favorit? Lutz Reinhardt überlegt kurz und kann sich nur schwer entscheiden, schmecken dem 60-Jährigen doch all seine Sorten. "Aber eigentlich", gesteht er nach einem kurzen Moment, "nasche ich Sommerblütenhonig von den Kurtschlager Wiesen am liebsten."

Für seine Honigproduktion findet der Imker in Kurtschlag optimale Bedingungen. "Hier gibt es kaum Landwirtschaft, dafür viel Wald- und Wiesenlandschaft", berichtet Lutz Reinhardt. Seine Bienen, zurzeit sind es 18 Völker, hat er im hinteren Teil seines großen Bauerngartens untergebracht. Gleich am Tor zur Schorfheide. Den Strohmattenzaun hat der Hobbyimker in den zurückliegenden Monaten mehr und mehr durch Heckenpflanzen ersetzt. "Die Bienen sollendadurch eine gewisse Flughöhe erreichen, damit sie niemandem ins Gesicht fliegen", erklärt er die Maßnahme. Dabei ist es relativ ruhig im Wäldchen hinter dem Haus.

Als Hobbyimker versucht sich Lutz Reinhardt bereits seit 1980. Mit Freude in der Natur zu arbeiten und den Honig zu ernten, ist für ihn eine optimale Beschäftigung. Wieder aufgenommen hat er sein doch sehr aufwändiges Hobby vor 14 Jahren. Damals noch im Roten Luch, woer Ruhe und Entspannung auf einem Wochenendgrundstück fand. Als er mit seiner Ehefrau vor zehn Jahren der Großstadt Berlin gänzlich den Rücken kehrte und ins beschauliche Kurtschlag zog, hatte er optimale Bedingungen für seine Honigproduktion. "Die Menschen wissen unsere heimischen Produktewieder zu schätzen", freut sich der Mann aus Kurtschlag.

Heute ist er froh, sein Hobby im vergangenen Jahr wieder aufgenommen zu haben. 22 Kartons mit jeweils 12 Gläsern stehen bereits im Vorratsschuppen. Tendenz steigend.

Mit zwei Völkern starteteder Hobbyimker im zurückliegenden Jahr. Bereits fünf Völker hatte er zum Winter. "Und ich habe sie gesund über den Winter gebracht. Das ist nicht selbstverständlich", plaudert er ein wenig aus dem Alltag. Mit Hilfe von Brutwaben hat er sich Anfang Mai erfolgreich neue Bienenvölker gezüchtet. "Ableger werden aus einem oder mehreren starken Völkern gebildet. Dazu werden eine oder zwei Waben mit verdeckelter Brut, eine mit ganz junger Brut, eine Futterwabe (Honigwabe) und eine Pollenwabe zusammen mit allen Bienen darauf (ohne Königin) in eine neue Beute gehängt. Die jetzt weisellosen Bienen ziehen sich eine neue Königin nach. Von Vorteil kann es auch sein, eine Wabe mit bestifteter, ausgesuchter Königinnenzelle zu verwenden. Legt die neue Königin Eier, wird das neue Volk gefüttert und bei Bedarf mit Mittelwänden erweitert. Bis zum Herbst ist dann ein starkes neues Bienenvolk entstanden", erklärt er Einzelheiten und sieht bei seinen Bienen nach dem Rechten. Überhaupt, und das ist der Vorteil der Direktvermarktung, wagen die Käufer gern einen Blick in den hinteren Teil des Gartens und lassen sich viel über die Imkerei und die Besonderheiten der Natur erzählen. Dass bei all der Arbeit am Ende süßer Honig fließt, macht das Hobby zu einem besonderen. Mit einem Honigbrot startet auch Lutz Reinhardts Frau in den Tag. Er weckt sie, wenn der Frühstückstisch gedeckt ist.