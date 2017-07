artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Regen, Regen, Regen – die Rocker von U2 und vor allem ihre Fans sind am Mittwoch beim „Joshua Tree“-Konzert im Berliner Olympiastadion standhaft geblieben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588416/

Bono in Berlin

Bono in Berlin © dpa

Vor acht Jahren haben die Rocker das letzte Mal hier gespielt. Heute warten 70.000 auf die Iren, vertreiben sich die Zeit mit La-Ola-Wellen und lassen sich die Stimmung nicht vermiesen. Noel Gallagher’s High Flying Birds heizen als Vorband an.

Gegen 21 Uhr betritt die in die Jahre gekommene Combo um Bono die Bühne. Nass und kalt ist es. Als die vorgelagerte Zweitbühne aufgrund der Wetterlage geräumt wird, singen Publikum und Frontmann gemeinsam „Singing in the rain“.

1.30 Stunden lang feuern die Mannen ihre alten Hits in die Menge – vor einer riesigen Leinwand, etwa 40 Meter breit. Politische Botschaften werden eingeblendet – Flüchtlingslager, das Grundgesetz. Auch eine Hommage an David Bowie darf nicht fehlen, „Heroes“ singt Bono auf Deutsch.

Erst im 45-minütigen Zugabeteil erreicht die Stimmung ihren Höhepunkt. Obwohl in den vergangenen Jahren musikalische Flaute war, fahren die Leute wie eh und je auf U2 ab, auf Hymnen à la „Sunday, bloody Sunday“. Das Konzert ist übrigens das einzige in Deutschland und das einzige Open-Air der Tour.

Fotostrecke U2 spielen im Olympiastadion Auch schlechtes Wetter kann die Fans nicht davon abhalten, mit ihren Idolen abzurocken © MOZ / Uwe Stiehler 1 / 13

Die ausführliche Kritik gibt es in der Freitagsausgabe der MOZ.