Gespannt blickt Verkehrsplaner Björn Vetter auf den Straßenverkehr. Die Strecke, die an diesem Mittwochmorgen vor ihm liegt, gilt als eine der viel befahrenen. Stau, rote Ampeln und Verzögerungen sind zwischen Berlin-Karow und Berlin-Pankow keine Seltenheit. Aber dennoch muss vom 30. Oktober bis zum 13. Dezember auf dieser Route und auf der zwischen Birkenwerder und Pankow ein Ersatzverkehr eingerichtet werden.

"Baumaßnahmen am Karower Kreuz machen diesen Schienenersatzverkehr erforderlich", sagt S-Bahn-Angebotsplaner Vetter. Unter anderem werden auf dem Areal fünf Brücken saniert, Lärmschutzmaßnahmen vorgenommen, Schienen und Gleisbett erneuert. Vielerorts werde unter dem rollenden Rad gebaut, sagt S-Bahn-Sprecher Ingo Priegnitz. Die Züge fahren dann weiter wie geplant und Baumaßnahmen werden an den Fahrplan angepasst. Mancherorts sei dies aber nicht möglich, sodass Streckenabschnitte komplett gesperrt werden müssen.

Betroffen sind diesmal die S-Bahnlinien S2 und S8. "Auf der Strecke von Birkenwerder nach Pankow wird es einen kompletten Ersatz durch Busse geben", sagt Vetter. Noch sei jedoch nicht ganz klar, ob der Bus dann wirklich bis Birkenwerder fährt oder schon in Hohen Neuendorf endet. Dort könnten Betroffene in die S1 nach Oranienburg umsteigen, um ihr Ziel zu erreichen. Diese Strecke nochmal mit dem Bus zu testen, sei nicht nötig, so der S-Bahn-Planer. Erfahrungen in der Vergangenheit hätten gezeigt, dass die Streckenführung in der Art in Ordnung gehe. Auch sei aus vergangenen Schienenersatzverkehrszeiten bekannt, dass lediglich sechs bis acht Busse pro Tag benötigt würden, um die Ersatzfahrten alle 20 Minuten zu übernehmen.

Im Gegensatz dazu ist die Streckensperrung zwischen Karow und Pankow auf der Linie S2 eine weitaus größere Baustelle. Während des jüngsten Schienenersatzverkehrs kam viel Unmut auf. Lange Fahrzeiten und fehlende Anschlüsse waren nur einige der Vorwürfe. Diesmal soll der Stress geringer gehalten werden, deshalb wurde am Reißbrett eine neue Linienführung ausgetüftelt. Diese gilt es, vor allem im Berufsverkehr zu testen. Wo kann der Bus halten, welche Straßenkreuzung ist mit einem zwölf Meter langen Gefährt überhaupt befahrbar? Welche gewünschten Haltestellen müssen genehmigt werden? Fragen, mit denen sich S-Bahn-Planer Vetter und Bus-Betriebsplaner Mario Lehmann beschäftigen und sie einem Praxistest unterziehen.

Für den Ersatzverkehr auf der S2 rechnet Lehmann mit 40 bis 50 Bussen, die täglich im Einsatz sein werden. Die Reisenden fahren von Bernau kommend mit der S-Bahn nach Karow, steigen dort in den Bus, der sie bis Pankow bringen wird. Dort fährt die S2 wieder regulär. Pro S-Bahn sind zirka vier Busse vorgesehen, welche die Reisenden durch den Stadtverkehr transportieren werden. "Es wird einen Lokal-Bus geben, der alle Haltestellen anfährt und einen Express-Bus", sagt Vetter. Der Express-Bus fährt ohne Zwischenhalt auf der Autobahn A 114 direkt von Pankow nach Karow. Eine Zeitersparnis für die Fahrgäste, die nach Bernau oder Berlin-Buch wollen, so der S-Bahn-Planer. Während die Tour mit allen Stopps rund 25 Minuten dauert, erreicht der Express-Bus Karow nach zirka 10 Minuten.

Einen Express-Schienenersatzverkehr wird es auf der gesperrten Linie von Pankow nach Birkenwerder nicht geben. Jeder S-Bahnhof werde angefahren, außer in Schönfließ, dort hält der Schienenersatzverkehr im Ort, beschreibt Vetter die Route.

Ein kleiner Lichtblick für die Pendler, die dann nicht extra zum außerhalb gelegenen Bahnhof fahren müssen, wenn sich die Fahrzeit schon verdoppelt. Zirka 50 Minuten veranschlagt Bus-Betriebsplaner Lehmann für den Ersatzverkehr von Oberhavel nach Berlin. Im regulären Bahnverkehr benötigt man knapp 25 Minuten für die Strecke. Beruhigen kann Vetter hingegen Fahrgäste, die um die Mitnahme ihres Fahrrads fürchten. Solange Platz im Bus ist, können auch Fahrräder transportiert werden.