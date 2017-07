Unternehmer der Stadt vereint

artikel-ansicht/dg/0/

Hohen Neuendorf (OGA) Nach monatelanger Vorbereitung ist am Dienstagabend in der Stadthalle die Unternehmer-Gemeinschaft Hohen Neuendorf (UGHN) ins Leben gerufen worden. 20 Gewerbetreibende zählen zu den Gründungsmitgliedern des Vereins, der ehrgeizige Ziele hat.

Gut 3 000 Gewerbetreibende gibt es in der Stadt, für die die Unternehmer-Gemeinschaft jetzt als erster Ansprechpartner zur Verfügung stehen will. "Wir sind mehr als ein reines Netzwerk", sagte der zweite Vorsitzende, Christian Rahn. "Wir wollen eine Lücke füllen, die Unternehmen der Stadt nach vorne bringen, aber auch freundschaftliche Kontakte untereinander pflegen", fasste er die Ziele zusammen. Die Gemeinschaft versteht sich als Interessenvertreter der Unternehmer. Deshalb haben sich die Initiatoren schon im Vorfeld der Gründung Gedanken über verschiedene Aktionen und Maßnahmen gemacht. So soll ab Herbst ein regelmäßiger Unternehmer-Stammtisch stattfinden. Der Verein präsentiert sich auch beim Herbstfest, auf dem ein Info-Flyer verteilt werden soll. In Planung sind eine Broschüre, in der sich die Mitglieder vorstellen können, ein Internetauftritt sowie Werbetafeln in der Stadt. Im Januar 2018 ist ein Neujahrsempfang vorgesehen. Zu Versammlungen werden Experten aus verschiedenen Bereichen zu speziellen Themen eingeladen.

Zum Auftakt lädt die Unternehmer-Gemeinschaft zu einer Fahrradtour durch die Stadt ein. Unter der Leitung des früheren Bauamtsleiter Gerd Solik gehtes am 17. September durch alle Stadtteile. Auch politisch wollen sich die Mitglieder einmischen. Es haben sich bereits erste Interessenten gemeldet, die im künftigen Wirtschaftsbeirat der Stadt mitarbeiten wollen. Eine Gemeinnützigkeit strebt der Verein nicht an. Das rechtlich enge Korsett zwänge den Zweck des Vereins, ein wirtschaftsfreundliches Klima in Hohen Neuendorf zu schaffen, zu sehr ein, erklärte Rechtsanwalt Matthias Münch. Ariane Fäscher, Marketing-Fachbereichsleiterin der Stadt, bot dem Verein die Hilfe aus dem Rathaus an und erhofft sich gleichzeitig Tipps zur der Verbesserung der Wirtschaftsförderung. Der Verein will auch mit dem Kulturkreis sowie dem Handel- und Gewerbetreff (HGT) aus Birkenwerder kooperieren.Der Jahresbeitrag kostet pro Person beziehungsweise pro Unternehmen 150 Euro.