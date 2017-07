14 Kilometer langer Lauf am Freitag

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Im Rahmen des "Bunten Herings" organisiert auch der Stadtsportbund wieder ausgewählte Veranstaltungen für die Frankfurter und Slubicer Sportbegeisterten. Los geht es am Freitag direkt nach der Eröffnung des Hansestadtfestes mit dem "2. Lauf ohne Grenzen - Bieg bez granic". 431 Läufer haben bislang gemeldet. Am Mittwoch war Meldeschluss.

Während die Strecke in Polen im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert wurde, ist sie auf deutscher Seite um etwa vier Kilometer erweitert worden. Beim Drittelmarathon gibt es drei Versorgungspunkte.

In der Meldeliste zu finden sind beispielsweise der Frankfurter Vorjahressieger Hannes Hähnel und der Eisenhüttenstädter Felix Ledwig. Sowohl Hannes Hähnel als auch Felix Ledwig sollten zu den Favoriten auf den Sieg zählen.

Um 19.30 Uhr fällt im Slubicer Ostmarkstadion der Startschuss zu den 14,065 Kilometern ins Frankfurter Stadion der Freundschaft und zurück. Entlang der Strecke sind etwa 80 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, darunter auch wieder der Leit-, Hilfs- und Sicherheitsdienst um Heidemarie Pommer, eine große Anzahl Sportschüler und verschiedene Sportvereine. Dazu kommen Polizeikräfte an mehreren Punkten.

"Binnen zwei Wochen nach Ausschreibung der Helferstellen waren alle besetzt. Das setzt ein klares Zeichen für die Sportstadt Frankfurt", freut sich Stefan Köber, Geschäftsstellenleiter des Stadtsportbunds. "Die Streckenposten sind vor allem da, um den Läufern einen reibungslosen Wettkampf zu ermöglichen. Sie markieren quasi die Laufstrecke und beugen Zusammenstößen mit Passanten oder Fahrzeugen vor. Dazu kommen die Absicherungen der zwei Verpflegungspunkte", ergänzt Köber.

Am Sonntag beginnt das 10. Oderschwimmen um den Pokal der Stadtwerke. Start ist um 11 Uhr auf der Nordspitze der Insel Ziegenwerder. Ab 9 Uhr erfolgt die Ausgabe der Startnummern am Holzmarkt, um 10.30 Uhr die Einweisung. In dieser Zeitspanne sind ebenfalls noch Nachmeldungen für Kurzentschlossene möglich, ansonsten unter buero@ssb-ffo.de beziehungsweise 0335-60688887. "Geschwommen wird in diesem Jahr eine verkürzte Strecke von 1300 Metern und der Zieleinlauf ist auf Höhe von Sportboot Marina", teilt Köber mit. Die Ausfälle aufgrund von Niedrigwasser der Oder machten dies erforderlich, um diesen Wettkampf jährlich stattfinden lassen zu können.

"Denny Knispel von der Wasserwacht war bei der Streckenfindung federführend", lobt Köber. "Er und sein Team sorgen auch wieder dafür, dass jeder Schwimmer im Ernstfall heil aus dem Wasser kommt." Große Unterstützung erfährt der Stadtsportbund wieder einmal von der Schwimmabteilung des Eisenbahner Sportvereins. "Ohne dessen personelle und technische Hilfe wäre die Durchführung des Oderschwimmens nicht möglich", bedankt sich Köber. Das Mindestalter der Starter beträgt 16 Jahre alt ist (Erlaubnis der Eltern) und der Nachweis einer anerkannten Schwimmstufe.