DM-Bronze für Beige im Fourcross

Das Wetter hatte es bei der Meisterschaft in Gomaringen bei Stuttgart fast zu gut gemeint. 30 Grad im Schatten bei schwüler Witterung machte es allen 75 Startern schwer. Dennoch gab es wieder spannende Wettkämpfe, vor allem bei der U17, Elite der Frauen und Männer, wo es um die begehrten Meisterschaftsmedaillen ging.

Schon in der Qualifikation der 25 Starter der Männer-Elite konnte man sich auf Grund der geringen Zeitabstände der ersten sechs Fahrer auf heiße Rennen freuen. Klaus Beige vom MSV Diehloer Berge hatte in der Qualifikation die drittbeste Zeit erreicht und somit eine gute Ausgangsposition für die weiteren Läufe. Die derzeit besten vier deutschen Fahrer standen verdient im Finale. Nach einem sehr guten Start von Klaus Beige und in Führung liegend begann im Steinfeld der Kampf um die Ideallinie über die Wellen, Sprunghügel und in den Steilkurven. Den entschied Lokalmatador und Titelverteidiger Benedikt Last vor Jonas Gauss (Winnenden) und Klaus Beige für sich. Vierter wurde Timo Scherer aus dem schwäbischen Kornwestheim.

Obwohl die erfahrenen Fahrer dieser Szene das Maß aller Dinge sind, klopft der Nachwuchs deutlich an das Elite-Tor. Für Klaus Beige war dieser Erfolg ein weiterer Schritt in Richtung Qualifikation zur Weltmeisterschaft im Italienischen Val di Sole.

Um auch die Nachwuchsförderung des MSV Diehloer Berge zu erweitern, will der Verein zusätzlich jeweils dienstags von 16 bis 18 Uhr offizielle Trainingstage und Schnupperkurse auf dem Vereinsgelände anbieten. Trainingsräder und Schutzausrüstung für die ganz Kleinen können durch die Unterstützung der Bürgerstiftung bereitgestellt werden. Weitere Informationen sind auf www.msvdiehloerberge.de nachzulesen.