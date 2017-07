Engerling bei Blues am See

artikel-ansicht/dg/0/

Diensdorf-Radlow (MOZ) Freunde des Rock und Blues können am Freitag perfekt ins Wochenende starten. Das Team der Alten Schulscheune in Diensdorf-Radlow hat zwei hochkarätige Bands dieser Stilrichtungen zum Konzertabend eingeladen. Ab 20 Uhr sind die Engerling Bluesband sowie Airtrains und Beata Kossowska am Start. Für einen Gastauftritt hat sich Christiane Ufholz angekündigt. Der Vorverkauf läuft unter Tel. 033677 178000. Die Tickets kosten 19 Euro. Wer seine Eintrittskarte erst vor Ort löst, muss dann 24 Euro zahlen.