Radiodoktor nimmt sich der Oldies an

Friedersdorf (MOZ) Auch den Sommer über hält der Radiodoktor im Rahmen der Dauerausstellung "Radios am Omas & Opas Zeiten" im Kunstspeicher Friedersdorf Sprechstunden ab. Jeden Sonnabend ab 14 Uhr können Bürger mit ihren Radio-Oldies in die Ausstellung kommen. Experten sehen sich an, was repariert werden kann. Zudem bieten die Radiofreunde Informationen zum Projekt "Smartphone steuert Röhrenradio". Das wird mit praktischen Vorführungen demonstriert. Die nächste Plauderstunde findet am 20. Juli um 18 Uhr statt. Sie steht unter dem Motto "radio fernsehen elektronik"- eine Fachzeitschrift im Wandel der Zeiten. Zu Gast ist Wolfgang E. Schlegel.