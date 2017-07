Positives Ergebnis beim Köhlerfest

artikel-ansicht/dg/0/

1635,33 Euro Spenden seien am Eingang gezählt worden, sagte Petra Schulz-Goldenbaum von den Werkstätten. Viele Besucher übersahen die Spendenbox und gingen einfach hinein, berichtete sie. Des Behältnis hätte direkt am Weg stehen müssen. "Wir nehmen kritische Hinweise ernst und überlegen uns nach jedem Fest, was wir besser machen können", sagte Christine Marx. Die "Köhlerlieseln" am Eingang nahmen keinen Eintritt, sondern baten die Besucher um Spenden. Neben dem freiwilligen Eintrittsgeld der Besucher kamen 2250 Euro durch Spenden von Firmen und mehr als 700 Euro durch den Wildschweinverkauf zustande. Mit dem Restbetrag vom vergangenen Jahr standen 8900 Euro zur Verfügung. Abzüglich der 7000 Euro Gesamtkosten für das Fest blieben nunmehr 1873 Euro übrig. Dieses Geld werde als Anfangsbetrag fürs nächste Köhlerfest verwendet, das am 17.Juni 2018 stattfinden soll. "Wir bedanken uns bei allen Spendern", sagte Christine Marx.

Wegen des Brandes, der zum Jahreswechsel das Bürogebäude des Forstbetriebs an der Köhlerei vernichtete, gingen die beispielsweise die Tafeln verloren, die über die Geschichte der Köhlerei berichten. Neue mussten angefertigt werden.

Mitarbeiter und behinderte Beschäftigte der Stephanus-Werkstätten wirken seit vielen Jahren ehrenamtlich und mit großem Engagement am Köhlerfest mit.