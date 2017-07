Die Paten sind überall in Deutschland

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Bestatter schiebt am 15.08.2007 in Duisburg (Nordrhein-Westfalen) eine Trage mit einer verdeckten Leiche von einem Tatort. © dpa

Die modernen Mafiosi morden nicht mehr. Zumindest nicht in Deutschland. Der letzte Fall liegt zehn Jahre zurück. Es war im August 2007, als sechs Menschen in Duisburg im Zuge einer Fehde der "Ndrangheta erschossen wurden. Seitdem ist die Mafia nicht mehr auf den ersten Blick sichtbar gewesen. Dennoch ist die Gefahr, die von ihr ausgeht, nicht gebannt.

Das Netzwerk aus Bedrohungen, Gefälligkeiten und jeder Menge illegalem Geld operiert heute viel subtiler als in Hollywood-Filmen wie "Der Pate". Da wird Geld aus dem internationalen Drogenhandel auf Konten in Steuerparadiesen wie den Bahamas oder sogar in der EU, auf Zypern und Malta, gelenkt. Und dann taucht es nach diesem Umweg als Kapital wieder auf. Auch in Ostdeutschland. "Bei uns in Erfurt heißt es: Wir gehen heute wieder beim Mafioso Pizza essen. Es stört aber keinen", berichtet Axel Hemmerling, der seit Jahren für den MDR in diesen Kreisen recherchiert.

Die Zahlen sind gigantisch: "Jedes Jahr werden in Europa 100 Milliarden Euro an Schwarzgeld gewaschen", erklärt Sandro Mattioli, Vorsitzender des Vereins "Mafia - nein danke", der am Mittwoch zu einer Konferenz in die italienische Botschaft eingeladen hatte. Mafiosi seien in Deutschland beinahe flächendeckend zu finden, als Immobilienhändler oder als Pizzabäcker genauso wie als Zuhälter oder Schwarzarbeiter.

Das Netz der auf Profit und Macht gegründeten Günstlingswirtschaft bedroht nach Ansicht von Luca Storti von der Universität Turin den ganzen Wirtschaftskreislauf. "Die Mafia will die legale Wirtschaft infiltrieren." Von den rund 5000 von Europol beobachteten Banden sei das Besondere der Mafia, dass sie nicht nur nach Profit, sondern nach Kontrolle über ein bestimmtes Territorium strebe.

Neben der wachsenden Kriminalität untergrabe es auch den Wettbewerb und die staatlichen Strukturen. Erfahrungen aus Italien zeigten, dass dort, wo sie besonders aktiv sei, weniger investiert werde - weil sich dort kaum jemand niederlassen wolle. Die Innovationsfähigkeit lasse nach, und das Vertrauen in die staatlichen Institutionen sinke, weil auch diese von den Kriminellen unterwandert seien.

Mehr noch: Das Wirken der Mafia stelle die Demokratie infrage, warnt der ehemalige Banker und heutige Berater gegen Geldwäsche, Andreas Frank. "Jeder, der nicht eines Tages in einer Diktatur aufwachen will, sollte den Kampf gegen Geldwäsche und Organisierte Kriminalität aufnehmen", fordert er.

Allerdings ist die Jagd auf Mafiosi in Deutschland vor allem deshalb schwierig, weil der gesetzliche Rahmen den Strafverfolgern enge Grenzen setzt. Das Geldwäschegesetz sei mehr als zwei Jahrzehnte verschleppt worden, kritisiert Frank. Außerdem ist in Deutschland die Mitgliedschaft in der Mafia - im Gegensatz zu Italien - nicht strafbar, sondern nur die Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Nun trifft diese Umschreibung zweifellos auf die Mafia zu. Doch wird das Gesetz nur ganz selten angewandt, moniert Bernd Finger, der lange Jahre das Kommissariat Organisierte Kriminalität beim Berliner Landeskriminalamt leitete.

Ganz so schwarz sieht das Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) nicht. Er lobt mehrere deutsche Gesetze, die demnächst in Kraft treten. So sei es etwa bald möglich, beim Verdacht auf illegal erworbenes Vermögen aus der Organisierten Kriminalität dieses Geld schon vor einem Gerichtsverfahren abzuschöpfen. Allerdings sei beim Thema Geldwäsche eine gesamteuropäische Regelung gefragt. Denn die Organisierte Kriminalität arbeite grenzüberschreitend.

Neben Erfurt, das als ein markantes Beispiel eines Mafia-Netzes in Deutschland herhalten muss, ist Baden-Württemberg eines ihrer Zentren. Das habe damit zu tun, dass sich dort im Zuge des Gastarbeiter-Zuzugs Familienclans niedergelassen hätten, erklärt Finger.