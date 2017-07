Internationales Jugendleben der Rotarier

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Kürzlich waren Kerstin und Thomas Frenzel zu einer Hochzeit in Brasilien. Sie waren Julias Trauzeugen. Die junge Brasilianerin war vor zehn Jahren die erste Austauschschülerin, die die Strausberger Rotarier-Familie und Inhaber des Brillenstudios in der Großen Straße bei sich aufgenommen hat. "Wir haben zu fast allen unseren Gastschülern noch Kontakt", sagt Kerstin Frenzel, und da spricht sie von vier jungen Leuten, die sie für ein Jahr beherbergt haben, und sechs oder sieben, die für mehrere Wochen bei ihnen wohnten.

Wer einmal einen Auslandsaufenthalt mit den Rotariern erlebt hat, bleibt meist weiter auf diesem Gebiet aktiv. 18 Schüler hat der Strausberger Rotary Club in den 15 Jahren seines Bestehens entsandt, das sind die Outbounds, ebenso viele Inbounds hat er aufgenommen.

Die Rückkehrer nennen sich Rebounds und sind oft in der Rotex genannten Jugendgruppe aktiv. Sie unterstützen sie bei der großen Orientation-Veranstaltung, die Kerstin Frenzel für den ganzen District (Ostseeküste bis Lausitz) regelmäßig im Sport- und Erholungspark Strausberg organisiert. Da kommen dann an die 60 Jugendliche zusammen, denen die aktive Rotarierin den Ablauf, die Eckdaten und nicht zuletzt die festen Regeln ihres Austauschjahres darlegt. Die Rebounds übernehmen dann oft Patenschaften über Gastschüler, die in den Elternhäusern von Outbounds wohnen. Für drei Districte organisiert sie jährlich zwei Reisen aller Gastschüler: Im November für vier Tage nach Paris und im April für zweieinhalb Wochen eine Rundreise durch Europa bis nach Rom. 100 bis 110 junge Leute in zwei Bussen hat sie dann unter ihren Fittichen, doch wird sie dabei von Rotariern aus den anderen Districten unterstützt. Und in Paris ist der Strausberger Gilles Grillot als gebürtiger Pariser gänzlich unverzichtbar.