Kleine Wächter werden belohnt * spende lö

Eisenhüttenstadt (MOZ) Robert Böswetter, Geschäftsführer der Stadtwerke, und Christian Nowack, Leiter Marketing und Kommunikation, haben den Kindern der Awo-Kita Kinderglück am Mittwoch eine besondere Freude gemacht. Sie brachten Spielzeug und Bastelbedarf mit - sowie einen Scheck in Höhe von 150 Euro. Damit sollen die Bemühungen der Kinder als sogenannte Stromverteilerkasten-Wächter gewürdigt werden. Die Einrichtung hat auf vier Stromverteilerkästen, die vor einiger Zeit verschönert wurden, ein besonderes Auge. "Unsere Kinder fühlen sich wie kleine Detektive" erklärt Leiterin Karin Schmidt. Bei Spaziergängen wird geguckt, ob alles in Ordnung ist.