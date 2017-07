Filmpremiere mit Gruseleffekt

artikel-ansicht/dg/0/

"Hallutopia" ist ein Horrorfilm, nichts für schwache Nerven und dennoch jugendfrei. Denn die Macher sind selbst noch Kinder. Es sind Jungen und Mädchen aus Angermünde und Umgebung, die im Projekt "Lichtspielhaus" im Jugendkulturzentrum mitmachten, eine Filmwerkstatt für junge Leute, das über das Bundesprogramm "Kultur macht stark" gefördert wird und deshalb für die Teilnehmer kostenlos war.

Seit Anfang des Jahres haben sich die Jungen und Mädchen unter Leitung von Oliver Hohlfeld, der als Autor und Regisseur schon Erfahrungen mit Theater- und Filmprojekten für Kinder hat, mit der Filmkunst beschäftigt. Sie haben hinter die Kulissen geschaut, wie ein Film entsteht, welche Techniken, Kunstformen und Genres es gibt, welche Berufe zum Film gehören und auch einen Blick in die Filmgeschichte geworfen, als es noch Filme auf Zelluloid und echte Schneidetische gab, bevor auch beim Film das Digitalzeitalter Einzug hielt und vieles einfacher macht.

Schließlich drehten die Kinder einen eigenen Film, der von Anfang bis zum Ende, von der Idee über das Drehbuch bis zur Regie und Produktion, ihre alleinige Handschrift trägt. Sie schlüpften in verschiedene Rollen, waren Autoren und Schauspieler, Szenenbildner und Produzenten, Kameramann und Beleuchter, waren für den Schnitt und auch für die Musik verantwortlich.

Entstanden ist der 20-Minuten-Film "Hallutopia", den die Kinder selbst in das Genre Horrorfilm einordnen. Es ist eine skurrile Geschichte um einen Werbespot, der Halluzinationen erzeugt, und einen Erfinder von Anti-Halluzinationspillen, um ein Mädchen, das von den Trugbildern gefangen wird und einer bösen Tante, die Mordgelüste hat, um an das Erbe der Nichte zu gelangen. Neben dem Grusel bietet der Film auch jede Menge Situationskomik. Den Hauptdarstellern Marek, Lisa und Lotte merkt man den Spaß am Spielen an, sie beweisen großes schauspielerisches Talent.

Zur Premiere zeigten sie auch eine kurze Bilddokumentation über den Entstehungsprozess und zum Abspann einen witzigen Zusammenschnitt von Live-Momenten und Pannen während der Dreharbeiten - fast so schön wie der Premierenfilm an sich.

Für das junge Filmteam und für das Publikum war es eine gelungene Premierenveranstaltung, die mit einem amerikanischen Spielfilmklassiker des selben Genres gekrönt wurde. Echtes Kino eben.