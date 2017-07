Energieberatung auf vier Rädern

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Welf Erös geht noch mal die Fächer im neuen Service-Bus "EnergieTREFF(ER)" der Stadtwerke Bernau durch: Sind alle Infoflyer an ihrem Platz und genügend Kugelschreiber vorhanden? Der staatlich geprüfte Energieberater wird mit dem Bus in den kommenden Monaten im Landkreis Barnim vor Ort sein und die Menschen zu Energiethemen beraten. Den Anfang macht er am Dienstag, 18. Juli, von 10 bis 18 Uhr auf dem Rathausplatz in Panketal.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588446/

"Wir freuen uns, dass unser EnergieTREFF(ER) jetzt regelmäßig unterwegs ist und die Bürger unsere Angebote rund um Energie besser kennenlernen", erklärt Bettina Römisch, Pressesprecherin und Vertriebsleiterin der Stadtwerke Bernau, und führt weiter aus: "Die Energiewelt wird immer komplexer. Wir stehen den Bürgern dabei zur Seite und sind Ansprechpartner für den ganzen Barnim bei Tarifen und Dienstleistungen, die etwa beim Energiesparen helfen."

Der Tourenplan für den Bus im Barnim ist jetzt fertig. Der Service-Bus steht zunächst immer dienstags in Panketal. Ab dem 3. August können sich die Bürger jeweils am ersten Donnerstag im Monat von 9 bis 13 Uhr am Wochenmarkt in Biesenthal informieren und beraten lassen. Freitags steht der Bus am Rewe im Ortsteil Schönow von 9 bis 13 Uhr. Das erste Mal wird dies am 4. August der Fall sein. Der aktuelle Tourenplan kann auch online eingesehen werden, und zwar unter www.stadtwerke-ber nau.de/service.

Mit dem neuen Angebot wollen die Stadtwerke Nähe zu den Bürgern der Region zeigen und stellen sich sowie ihre Dienstleistungen auch außerhalb des Kerngebiets vor. "Mit dem Bus bringen wir unseren Beratungsservice auf die Straße und direkt zu den Bürgern", erläutert Bettina Römisch den Kerngedanken.

Unter der Dachmarke "BernauPlus" beraten die Stadtwerke schon heute zu Energieverbrauch, stellen Energieverbrauchsausweise aus oder helfen bei Thermografieaufnahmen als Basis für eine zielgerichtete Gebäudesanierung. Übersehen werden kann das farbenfrohe rollende Kunden-Center wohl nicht, meinen die Stadtwerke. Geklärt werden können dort Fragen zu Verträgen oder Abrechnungen sowie zu den Tarifen oder auch zur Energieeinsparung.

Ab August können sich Hausbesitzer ebenso wie Wohnungseigentümer außerdem in der Aktion "Heizungstausch" zu Technik, Einsatzgebieten und Fördermöglichkeiten für eine Modernisierung ihrer Heizungsanlage informieren. In einem persönlichen Gespräch erörtert ein ausgebildeter Energieberater gemeinsam mit den Bewohnern die verschiedenen Möglichkeiten und erarbeitet eine individuelle Empfehlung.