Berlin (MOZ) Bis zum Sommer 2015 war Marion Höcker Deutsch- und Französischlehrerin. Ein paar Monate später fing die heutige Rentnerin an, sich in der Flüchtlingshilfe zu engagieren und initiierte ein Patenschaftsprojekt. Ihre Erfahrungen hat sie aufgeschrieben und drucken lassen.

Zwei afghanische Familien, geflüchtet - und angekommen in einer Turnhalle in Berlin. Eine darf vorerst in Deutschland bleiben, die andere wurde abgeschoben. Marion Höcker und ihr Mann Egon sind Paten beider Familien. Marion Höcker ist dafür, alle Geflüchteten menschenwürdig unterzubringen und ihre Integration anzugehen, auch wenn noch nicht klar ist, ob sie Bleiberecht bekommen. "Beide kamen hierher, weil sie in ihrem Land verfolgt wurden", sagt sie über die Familien. "Beide sind den gleichen Weg gegangen. Ich hab' beiden auch das gleiche zukommen lassen. Aber sie hatten unterschiedliche Entscheider", erklärt die zierliche Berlinerin. Die Frage, ob Integration gelingen kann, habe sie von Anfang an interessiert.

Den Anfang nahm ihre Geschichte im November 2015, als eine Turnhalle in Köpenick von einem Tag auf den anderen zur Notunterkunft umfunktioniert wurde. Die beiden wollten helfen. "Ich bin Lehrerin gewesen, weil mich Menschen wahnsinnig interessieren", erzählt die pensionierte Deutsch- und Französischlehrerin. Doch es erwies sich als schwierig, etwas von Menschen zu erfahren, mit denen sich die beiden nicht verständigen konnten. Also gaben sie ihnen Deutschunterricht und initiierten ein Patenschaftsprojekt. "Integration geht über Sprache", sagt Marion Höcker. Sie brachte ungefähr 25 Paten mit geflüchteten Familien zusammen, in erster Linie, um Deutsch zu lernen, aber auch für Freizeitaktivitäten, Wohnungssuche, Behördengänge.

Sie und ihr Mann bauten selbst eine besondere Beziehung zu zwei Familien auf, und Marion Höcker begann, ihre Erlebnisse aufzuschreiben. Im Buch "Flüchtlingshilfe - ein Selbstversuch, Tagebuch einer Familienpatin" beschreibt sie das erste Jahr der beiden Familien in Deutschland. Die 130 Seiten hat sie in Eigenfinanzierung drucken lassen. Für sechs Euro sind sie zu bekommen. Mit den Einnahmen, die über die Druckkosten hinausgehen, unterstützt die 64-Jährige Geflüchtete und den Verein "Zusammengenäht", der mit und für geflüchtete Menschen näht.

Marion Höcker ist in ihrem Buch sehr ehrlich, es geht zum Teil auch um Dankbarkeit und Wertschätzung. Sie beschreibt Situationen, in denen sie am Ende ihrer Kräfte ist, und jene, über die sie im Nachhinein vielleicht schmunzeln kann: "Als Baset die Kellnerin fragt: Wie geht es dir?, zucken wir etwas zusammen. Mit viel Aufwand versuche ich zu erklären, dass man dies eine Kellnerin nicht fragt und wenn doch, die Sie-Form verwendet", heißt es beispielsweise.

"Ich komme mir vor wie ein Lehrer in der ersten Klasse", sagt die Autorin. In einem Jahr hätten die Familien Lesen und Schreiben gelernt und die wichtigsten Regeln in Deutschland. Anstrengend findet sie das nicht. "Kräftezehrend sind nur die deutsche Bürokratie, die Willkür der Ämter und Behörden, die man erlebt, das Verhalten der Mitarbeiter mitunter."

Noch in diesem Jahr will Marion Höcker den zweiten Teil drucken lassen, an dem die Familien selbst mitschreiben. Sie findet interessant, dass nun beide, sie und die Geflüchteten, über die gleiche Situation aus unterschiedlichen Perspektiven schreiben, weil ihre Patenfamilien langsam Deutsch können. Sie unterstreicht, dass es für jemanden, der die deutsche Sprache noch nicht beherrscht, schwieriger ist, Anlaufstellen und Angebote zu finden. Deshalb halte sie Patenschaften für sinnvoll und würde sich wünschen, dass mehr Menschen etwas anbieten oder den Geflüchteten zeigen, dass sie gewollt sind.

In den vergangenen anderthalb Jahren hat sie zu schätzen gelernt, dass sie in einem demokratischen Land lebt und frei ist. Eine solche Patenschaft auf Augenhöhe könne Freundschaften entstehen lassen, sei eine Bereicherung für den Horizont. "Es ist das Sinnvollste, das ich je gemacht habe", ist sie überzeugt.

Leseproben und Buchbestellungen unter: www.fluechtlingshilfe-einselbstversuch.de