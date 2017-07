Großer Bovist im Garten

artikel-ansicht/dg/0/

Altranft (MOZ) "Bei uns im Garten steht inzwischen ein erstaunlich großer Bovist", meinte Gerda Pöschk aus Altranft am Mittwochvormittag bei ihrem Anruf in der Lokalredaktion. Im vergangenen Sommer habe sie bereits ein ähnlich großes Exemplar an fast gleicher Stelle im Garten erfreut, berichtete sie. Doch diesmal werde der Bovist wohl deutlich größer. Bis mittags war sein Umfang bereits um weitere drei Zentimeter auf 103 Zentimeter gewachsen, stellte sie beim Fototermin fest. Die Höhe betrug zu diesem Zeitpunkt 25 Zentimeter.