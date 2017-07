Vorschläge für Museum erwünscht

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die Dauerausstellung im Heimatmuseum Müllrose, das sich im Haus des Gastes befindet, soll überarbeitet werden. Die Besucher sind deshalb dazu aufgerufen, sich mit Ideen und Hinweisen daran zu beteiligen. Wer mitmachen will, ist ab sofort jeden Freitag im Juli von 15 bis 17 Uhr eingeladen, die Dauerausstellung bei freiem Eintritt zu besuchen. Wer Anregungen geben möchte, kann dies auf ausliegenden Zetteln tun. Besonders interessiert die Museumsbetreiber, welche Objekte bei den Besuchen von besonderem Interesse sind. Darüber hinaus werden weitere Fragen gestellt und Antworten erbeten: Was kann man über die Objekte erzählen? Was ist typisch für Müllrose und die Umgebung? Welche bisher nicht gezeigten Objekte sollten präsentiert werden?

artikel-ansicht/dg/0/1/1588450/

Dass eine Überarbeitung gewünscht ist, dazu hatte sich schon im September die Stadt, als Trägerin der Einrichtung, ausgesprochen. Inzwischen wurden erfolgreich Fördermittel beantragt. Für die Realisierung der Überarbeitung stehen nun Mittel des Wissenschaftsministeriums sowie vom Landkreis Oder-Spree zur Verfügung, teilte Kristina Pecia, Verantwortliche des Museums, in einer Pressemitteilung mit. "So erfolgt in den nächsten Monaten die thematische Weiterentwicklung und Präzisierung der künftigen Ausstellung durch die fachmännische Erarbeitung eines Detailkonzeptes", erklärt Kristina Pecia. Dazu würden wissenschaftliche Recherchen vor allem zu den Ereignissen des 20. Jahrhunderts sowie das Bestimmen von thematischen Bereichen und Objekten zählen. "Der Museumsbeirat unterstützt und beteiligt sich an diesem Prozess." Ein Ziel der Neukonzeption ist es auch, Geschichte vor Ort zu erfahren. Damit sollen Schulen und Kitas angesprochen werden.

Anregungen können auch per e-mail unter museum@hausdesgastes-muellrose.de eingereicht werden. Auch telefonisch werden unter Tel.: 03360677290 Ideen und Vorschläge angenommen.