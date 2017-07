Wo Urlauber die Kamera zücken

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) In Lüdersdorf sind es Vorlaubenhäuser, die nach historischem Vorbild saniert werden. In Joachimsthal ist der Biorama-Wasserturm ein Blickfang. In Liepe schätzen Feriengäste einen umgebauten Pferdestall als Urlaubsdomizil. Viele Beispiele mehr lassen sich in der Region für eine Baukultur finden, die zur Landschaft passt - und Besucher anzieht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588451/

Wie sich der Charme der Region erhalten und zugleich der Tourismus stärken lässt, dieser Frage gehen die Landkreise Barnim und Uckermark sowie das Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin derzeit in einem bundesweiten Modellprojekt nach. Unter mehr als 70 Bewerbern haben das Bundesbauministerium und das Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung acht Modellregionen für das Forschungsprogramm "Experimenteller Wohnungs- und Städtebau" ausgewählt. Für die Biosphärenlandschaft gab es den Startschuss am Mittwoch. Zur Auftaktveranstaltung kamen knapp 50 Teilnehmer - Touristiker, Architekten und Vertreter von Kommunen - an die Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) in Eberswalde.

"Da, wo Barnim und Uckermark dransteht, soll der Tourist auch Barnim und Uckermark finden", sagt Biosphärenchefin Ulrike Garbe. Geplant sind Treffen von Protagonisten aus den Bereichen Baukultur und Tourismus, begleitet durch ein Tourismusberatungsbüro und die HNE. Am Ende könnten Handlungsleitfäden für Bauherren und Kommunen entstehen. Garbe erhofft sich auch "sichtbare Spuren" als Ergebnis der Austauschrunden. "Ich hoffe vor allem, dass Verantwortliche in den Kommunen, Architekten und Menschen, die bauen wollen, sensibilisiert werden und sich begeistern lassen." Ziel sei ein gemeinsames Verständnis für die Ortsbildgestaltung. "Wir alle möchten, dass die Region ein unverwechselbares Gesicht hat", so Garbe.

Im Biosphärenreservat sind etwa 70 Ortschaften "das Rückgrat der Landschaft", die europaweit, als einmalig betrachtet wird, betonte Uwe Graumann von der Reservatsverwaltung am Mittwoch. Gäste führe "der Wunsch nach einer intakten und authentischen Kultur- und Naturlandschaft" in die Region. Graumann erinnerte zur Auftaktveranstaltung auch an den Vorlauf, den die Region in Sachen regionaler Baukultur bereits hat. So hatte die Biosphäre 2014 einen zweiten Bauherrenwettbewerb zum regionaltypischen Bauen ausgelobt.

Einer der Preisträger war Alexander Nebel, der einen alten Pferdestall in Liepe unter Bezug auf die regionale Architekturgeschichte zur Villa mit Ferienwohnungen umgebaut hat. Nebel nahm nun auch an der ersten Runde des Modellprojekts teil. "Wir haben ja genau diesen Berührungspunkt Tourismus-Baukultur", begründet er sein Interesse. Aber es sind auch Zukunftsfragen, die es entfacht haben. "Was ist mit Oderberg, wie geht es weiter, was kann man tun?", fragt Nebel angesichts von Leerstand und Verfall.

Gelegenheit, ihnen nachzugehen, gibt es noch öfter. Das Modellvorhaben läuft bis 2019.