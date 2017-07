artikel-ansicht/dg/0/

London (dpa) König Felipe VI. von Spanien hat mehr Rechtssicherheit für EU-Bürger in Großbritannien und Briten in der EU nach dem Brexit gefordert. "Diese Bürger haben einen legitimen Anspruch auf stabile Lebensumstände für sich und für ihre Familien", sagte der 49-jährige Monarch am Mittwoch in einer Rede vor dem britischen Parlament.