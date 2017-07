THW sichert Oderufer - Frankfurter shoppen

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) "Die Oder steigt und die Preise fallen", titelt der Stadtbote am Montag, 14. Juli. Für viele Frankfurter war die Hochwasserlage am Wochenende noch weit weg von dramatisch. Stattdessen lud sommerliches Wetter zum Shopping ein. "Die wichtigste Meldung vom Wochenende war zweifelsohne der rasante Anstieg der Oder. Doch in der Stadt machte eine weitere Nachricht die Runde. Der Einzelhandel ließ drei Wochen vor dem offiziellen Beginn des Sommerschlussverkaufs die Preise purzeln." Allerdings nicht wegen des steigenden Oderpegels, wie die befragten Einzelhändler versicherten. Und auch auf "einen möglichen Run auf Gummistiefel und Schlauchboote habe sich bisher noch niemand eingerichtet".

Frankfurter in Shoppinglaune: In den Berichten über das Wochenende 12./13. Juli 1997 war die herannahende Oderflut noch eher ein Randaspekt.

Der Pegelstand der Oder lag am Sonntag bei 3,54 Meter. Einen Tag zuvor hatte es den ersten Großeinsatz am Oderufer gegeben, wie der Stadtbote berichtete: "Junge Männer in der Uniform des Technischen Hilfswerkes - kurz THW genannt - luden aus tonnenschweren Transportern Sandsäcke ab, verlegten Holzbohlen am Kai, sicherten die Anlegestelle der "Fürstenberg' und die keinen Steinwurf entfernten Betonstufen zum Oderwasser."

In einer Serie blickt der Stadtbote täglich auf die lokalen Berichte zur Oderflut 1997 zurück. Zugleich sind die Frankfurter aufgerufen, ihre Erinnerungen mit der Redaktion zu teilen: Kontakt über: frankfurt-red@moz.de oder telefonisch unter 0335 5530 596.