Löcknitzschule nimmt am Winni Cup teil

Erkner (MOZ) An der Löcknitz-Grundschule dreht sich am Montagvormittag alles um Fußball. Die Sparkasse macht dort von 8 bis 12.30 Uhr mit ihrem Winni Cup Station, einem Air-Soccer-Turnier mit René Tretschok, der 1997 in München mit Borussia Dortmund die Champions-League gewann und heute Fairplay-Botschafter ist. Beim Air-Soccer wird auf einer Fußballhüpfburg gespielt - auf luftigem Untergrund und in Teams mit je drei Spielern. Für den Wettbewerb in Erkner haben sich 20 Mannschaften angemeldet. Die Sieger haben die Möglichkeit, am Bundesfinale teilzunehmen, das, nach insgesamt 20 Spieltagen in sechs Bundesländern, vom 20. bis zum 23. Juli in Prora (Rügen) stattfindet. Bei dem Wettbewerb geht es neben den sportlichen Ergebnissen vor allem um den Fairplay-Gedanken. Zuschauer sind willkommen.