Fahrstuhlfrust am Bahnhof

Oranienburg (bu) Am Tag des Jahrhundertregens gab auch der Fahrstuhl zum S-Bahnsteig im Oranienburger Bahnhof wieder einmal seinen Geist auf. Das ist jetzt fast zwei Wochen her. Laut Aushang wird dieser Zustand noch bis zum Anfang kommender Woche andauern.

Für viele Bahnreisende ist das ein unhaltbarer Zustand. "Das kann doch nicht sein", ärgert sich der schwer gehbehinderte Lehnitzer Andreas Wolf. Immer wieder muss er sich mit seinem Rollator mühsam die Treppenstufen hinunter- und hinaufquälen, wenn er in der Kreisstadt ankommt. "Das ist nicht nur für mich eine Katastrophe, dass der Fahrstuhl so lange nicht fährt", sagt der Lehnitzer. Der Vielfahrer beobachtet fast täglich, wie Rollstuhlfahrer scheitern, Mütter mit Kinderwagen fremde Menschen ansprechen müssen, damit ihnen beim Tragen über die Treppe geholfen wird. "Das ist doch kein Zustand", sagt Andreas Wolf.

Besonders schlimm sei es am Wochenende nach dem Unwetter gewesen. Da fuhr nämlich der Regionalexpress RE 5 wegen Bauarbeiten nicht von und nach Berlin, alle mussten auf die S-Bahn umsteigen. "Da waren auch viele schwer bepackte Radfahrer unterwegs. Die hatten echt zu schleppen," so Wolf.

Kein gutes Aushängeschild für die S-Bahn in Oranienburg. Er habe schon selbst mehrfach bei dem Unternehmen angerufen, doch eine Auskunft, wann der Schaden endlich behoben sein wird und wieso das so lange dauert, habe er nicht erhalten.

Bahnsprecher Burkhard Ahlert bedauert am Mittwoch die langen Reparaturzeiten. "Der Schacht ist voll Wasser gelaufen", sagt Ahlert. Elektronische Bauteile seien dabei kaputt gegangen. Für heute würden Ersatzteile erwartet, so dass die Montagearbeiten am Abend abgeschlossen seien. "Ich hoffe, dass der Fahrstuhl dann auch wieder fährt."