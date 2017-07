Großes Jubiläumsfest an der Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Für das große Jubiläumsfest am 5. August auf den Oderwiesen in Güstebieser Loose steht das Programm inzwischen weitgehend fest, erklärte jetzt Sylvia Borkert vom Amt Barnim-Oderbruch. Noch in dieser Woche seien weitere Absprachen mit den polnischen Partnern aus Mieszkowice vorgesehen.