Knapp 2000 Meter Straße werden abgefräst

Neuzelle (MOZ) Es ist Sommer. Und während auf die Sonne nicht immer Verlass ist, kann man auf die Straßen-Fräsmaschinen setzen. Es wird gebaut, und zwar überall im Land. Auch die B 112 ist wieder an mehreren Stellen betroffen. Demnächst beginnen die Instandsetzungsarbeiten in und südlich von Neuzelle.

Das derzeit gesperrte Teilstück auf der B 112 hinter dem Abzweig Pohlitz ist so gut wie fertig. Doch die nächsten Aufgaben stehen an. Noch bevor der Streckenabschnitt in Richtung Frankfurt von der Grubenbahnstraße bis einschließlich Esso-Tankstelle instandgesetzt wird, beginnen in der letzten Juliwoche die Fräsarbeiten auf der Bundesstraße in Neuzelle. Dort hat sich der Landesbetrieb Straßenwesen einen knapp zwei Kilometer langen Abschnitt vorgenommen. Beginnend an der Dorchebrücke zieht er sich hoch bis zur Abfahrt Streichwitz.

"Gerade die Deckschicht auf dem oberen Abschnitt der B 112 ist doch schon etwas älter", heißt es aus dem Landesbetrieb. Und im Ort selbst will man gleich die Lücke bis zur Brücke schließen, die im vergangenen erneuert wurde. Aber so schlecht ist doch die Straße noch gar nicht, wird manch einer denken. Der Landesbetrieb allerdings schaut genauer hin - auch auf die kleinsten Risse in der Decke. Und Landesministerin Verkehrsministerin Kathrin Schneider sagte in dieser Woche in Groß Lindow ganz klar: Es sei doch besser vorbeugend etwas an der Decke zu machen und nicht zu warten, bis die darunterliegenden Schichten beschädigt sind.

Rund 518 000 Euro wird der 1970 Meter lange Teilabschnitt in und südlich von Neuzelle kosten. Dort werden die Deck- und die darunter befindliche Binderschicht erneuert, und zwar auf 33 000 Quadratmetern. Los geht es im ersten Bauabschnitt südlich der Dorchebrücke. Von der Fuge, die bei den Arbeiten im vergangenen Jahr entstanden ist, bis zur Mitte der Kirchstraße. 27 Meter lang ist dieses Teilstück. Aber es ist laut Landesbetrieb ein Knackpunkt, denn dort fährt der Schulbus lang. Deshalb müsse man auch in den Sommerferien fertig werden. Zeugnisausgabe ist am kommenden Mittwoch, die Sperrung der B 112 in diesem kurzen Abschnitt erfolgt am Montag darauf, also am 24. Juli. Einen Tag später kommen die Fräsmaschinen. Nicht mal eine Woche sollen die Arbeiten dort dauern - wenn alles planmäßig verläuft.

In dieser Zeit ist die Kirchstraße dennoch per Auto zu erreichen - allerdings nur, wenn man aus Richtung Guben kommt. Neuzeller selbst müssen also einen Umweg in Kauf nehmen und werden dabei sicherlich nicht auf die offizielle Umleitung setzen, die der Landesbetrieb für die gesamte Baumaßnahme an der B 112 vorgesehen hat. Die führt in beiden Fahrtrichtungen über die L 431 nach Möbiskruge zur L 43 und L 45 weiter über Kobbeln, Bahro, Göhlen, Bomsdorf bis Steinsdorf. Und von dort aus geht es wieder auf die B 112. Diese Umleitung gilt auch für den zweiten, längeren Bauabschnitt, der dann von der Einmündung Kirchstraße bis zur Abfahrt Streichwitz führt und wahrscheinlich im August beginnt.

Die Einmündungen Mühlenweg und Wellmitz sind im zweiten Teil der Instandsetzungsmaßnahme auf der B 112 ebenfalls gesperrt - zumindest wenn direkt im Kreuzungsbereich gebaut wird, denn immerhin werden neun bis elf Zentimeter Deckschicht abgefräst. "Außer bei Fräsarbeiten und dem Deckeneinbau im unmittelbaren Kreuzungsbereich soll der querende Verkehr vom Mühlweg zur 451 für beide Fahrtrichtungen gewährleistet werden", teilt der Landesbetrieb mit.

Auch die Zufahrt zur Kirchstraße ist während des zweiten Bauabschnitts möglich - diesmal allerdings nur von der anderen Seite, also vom Ortskern Neuzelle aus. Eine Ampel soll dann den Verkehr regeln. Mit den Anwohnern, die am Straßenrand wohnen, bleibt der Landesbetrieb in Kontakt, denn auch für sie wird es Einschränkungen geben, was die Zufahrt zu den Grundstücken betrifft.

Die gesamte Baumaßnahme soll nach jetzigen Planungen bis 8. September dauern.