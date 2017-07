Schulabschluss in der Tasche: Neustart gelungen

artikel-ansicht/dg/0/

Tornow (GZ) Elf Jugendliche des Suchthilfeprojektes Neustart vom Evangelischen Johannesstift haben erfolgreich die Schule abgeschlossen. Zeugnisse gab es am Dienstag im Beisein von Pädagogen und Betreuern - sogar Oberhavel-Bildungsdezernent Dieter Starke erwies den Glücklichen die Ehre.

Mit stolzgeschwellter Brust: Schulabgänger, Lehrer und Betreuer feierten in der Mühle Tornow. Neustart-Leiter Norbert Schröder (links) lobte das Engagement. © Thomas Pilz/GZ

Andere mögen bei solchen Anlässen wie irre auf die Pauke hauen, bei den erfolgreichen Absolventen von Neustart Zootzen zeigte sich die Freude verhaltener, wenngleich so mancher Junge schon um Coolness bemüht war. Umso intensiver dürften einige Schüler mit Lernstoff und inneren Beharrungskräften gerungen haben - wie denn auch Norbert Schröder, Neustart-Leiter und Chef der Jugendhilfe des Johannesstifts in Oberhavel, mehrmals mit großem Respekt anmerkte.

Er überreichte die Urkunden, seine Stellvertreterin Mona Sorge, Blumen. Wobei Schröder einmal mehr durchblicken ließ, dass er jeden der Jugendlichen, die am Stolpsee den Neuanfang wagen, mit großer Aufmerksamkeit und Anteilnahme bedenkt, seinen Werdegang mitverfolgt.

Das Wichtigste aber: "Die ersten Ausbildungsverträge sind schon geschlossen", konnte Schröder mit Stolz verkünden. Man nehme nur das Mercedes-Autohaus Endres in Oranienburg. Gleich zwei Neustarter werden dort eine Ausbildung beginnen - eine ist Jessica. "Wir sorgen sogar für Wertschöpfung in der Region, denn extra für Jessica Bienert wird bei Endres eine weitere Sanitäreinrichtung eingebaut", betonte Schröder augenzwinkernd. Abgesehen davon, dass das Johannesstift in den 15 Jahren seit Neustart-Gründung weit mehr als 100 Arbeitsplätze schuf.

Und dann spiele das bald 17-jährige Mädchen Jessica, das Mechatronikerin lernen wird, leidenschaftlich gerne Fußball, was bei dem erklärten Hertha-Fan Schröder auf besonderes Wohlwollen stößt. "Schön, wenn sie auch für unsere Einrichtung sozusagen zu Werbezwecken Tore schießt", freute sich Schröder. Dann wäre da noch der bald volljährige Paul Neupert, der "fleißig Hausaufgaben machte", und zugleich in der Küche vorzügliches Mittagessen für die Kita Spatzennest mit zubereitete. Der Neustart-Leiter räumte ein: Erst sei man bei manchem Jugendlichen "echt verzweifelt gewesen", dann aber platzte der Knoten, "wir sind eines Besseren belehrt worden", und nun seien sehr gute Lern-Ergebnisse der Lohn.

Von der 16-jährigen Yasmin Lüdemann wird sogar das Fachabitur für Sozialwesen angestrebt. Die gleichaltrige Vivienne Braun strebt eine Ausbildung zur Sozialassistentin an.

Erfolgreiche Neustart-Biografien, die selbstverständlich auch den zahlreichen Betreuern und Pädagogen zu verdanken sind. "Und die waren im Vorfeld der Prüfungen mitunter aufgeregter als ihre Zöglinge", lachte Schröder. So dass die jungen Leute lässig abwinkten und sagten: "Keine Panik, wird schon!"

Schröder dankte unter anderem Teamleiterin Grit Philipp für ihr jahrelanges Engagement, ebenso Karin Kliesch. Zwei Lehrerstellen finanziert übrigens der Landkreis. Die Prüfungen werden in der Albert-Schweitzer-Oberschule Hennigsdorf abgelegt.