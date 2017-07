Grüne fordern mehr Platz für die Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Kritik an zu wenig Polderflächen: Mitglieder der Grünen zeigten vor wenigen Tagen in Kajaks und mit einem Transparent an der Stadtbrücke Flagge. © Bündnis 90/Grüne

Auf den Booten unter anderem mit an Bord waren der Grünen-Landtagsabgeordnete Michael Jungclaus sowie Mitglieder des Grünen-Kreisverbandes und der Frankfurter Grünen Jugend. Jungclaus erklärte, seit der Oderflut sei zwar viel in die Sanierung der Oderdeiche investiert worden sei. Doch aus der Lehre des Jahrhunderthochwassers, der Oder mehr Raum zu geben, seien bis heute kaum Konsequenzen gezogen worden. "Die Überlegungen 1999 waren, für Extremhochwasser-Ereignisse fast 10 000 Hektar Polderfläche in Brandenburg zu schaffen. Diese sind nun zusammengeschrumpft auf Planungen von 4000 Hektar Polderflächen. Allerdings stecken diese Planungen noch völlig im Anfangsstadium", kritisiert Jungclaus. Konkret gehe es dabei um die Schaffung eines gesteuerten Polders in der Ziltendorfer Niederung (2100 Hektar), für die 2016 eine Machbarkeitsstudie beauftragt worden sei, sowie die Errichtung eines Flutungspolders in der Neuzeller Niederung (1900 Hektar). Für letzteren habe es 2011 Vorplanungen gegeben. Nach Angaben der Grünen sei mit dem Beginn eines Planfeststellungsverfahren jedoch frühestens im Jahr 2020 zu rechnen.

Tatsächlich, so Jungclaus, seien seit 1997 durch Deichrückverlegungen nur 115 Hektar zusätzliche Überschwemmungsfläche geschaffen worden - 1 Prozent der ursprünglichen Überlegungen. "Die Oder wird also bei einem erneuten Jahrhunderthochwasser in Brandenburg kaum mehr Fläche zur Verfügung haben als 1997." Das Land müsse daher deutlich mehr Ressourcen und Tempo in die Umsetzung der geplanten Flächen aber auch in die Aufklärungsarbeit vor Ort investieren, fordert er.

Die Bundestagsabgeordnete Annalena Baerbock findet, die Bilanz sei ernüchternd, "und das obwohl wir wissen, dass Extremwetterereignisse durch den Klimawandel deutlich zunehmen. Statt über den Ausbau der Oder für die Schifffahrt nachzudenken, müsste sich die Bundes- und Landesregierung schon heute damit beschäftigen, was der Anstieg des Meeresspiegels und damit auch der Ostsee für den Hochwasserschutz an der Oder bedeutet."

Robert Gidius von der Frankfurter Ortsgruppe der Grünen erklärte, es mache ihn wütend, dass die Landesregierung es darauf anlege, "dass meine Generation ein weiteres Mal zu der Erkenntnis kommen muss: die Oder braucht mehr Raum".