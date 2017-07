Storkower Neuntklässler auf "Bewährungsmarsch"

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow/Kehrigk (MOZ) Am Dienstagmorgen haben sie sich in Storkow auf den Weg gemacht, am Freitag werden sie zurückerwartet. Dazwischen sind sie drei Tage lang ausschließlich zu Fuß unterwegs. Knapp 30 Neuntklässler der Europaschule absolvieren mit Lehrer Elmar Darimont und weiteren Begleitern ihren "Bewährungsmarsch". Rund 30 Kilometer legen sie pro Tag zurück, nach einem Zwischenstopp mit Mittagessen in Kehrigk übernachteten sie zunächst im Heuhotel in Neu Lübbenau, die nächste Nacht verbrachten die Jugendlichen auf dem Campingplatz in Briesensee - gefolgt von Lübbenau. "Der Bewährungsmarsch ist freiwillig", sagt Darimont. Aber: Nahezu der gesamte Jahrgang macht mit. "Oberstes Ziel ist es, dass die Gruppe intakt ankommt. Die Langsamsten bestimmen das Tempo."