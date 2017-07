Taxis ziehen am Bahnhof zu den Bussen

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Taxis rein, private Pkw raus. Das ist die Lösung, die nun kurzfristig am Fürstenwalder Bahnhof angestrebt wird, um das Chaos auf dem Busbahnhof zu verringern. In einem Gutachten wird die Verbannung des Individualverkehrs empfohlen.

Thomas Spitzer schaute etwas düpiert. Der Gutachter des Ingenieurbüros Hoffmann-Leichter hatte im Auftrag der Stadtverordneten die Verkehrssituation am Bahnhofsvorplatz analysiert, und wollte am Dienstagabend seine Arbeit mit einer Präsentation im Stadtentwicklungsausschuss vorstellen, dabei über Gespräche mit dem Busverkehr Oder-Spree, der Bahn, der Polizei, Taxifahrern und der Stadtverwaltung berichten. Nach wenigen Sekunden, in denen Spitzer zunächst versuchte, die Situation nochmal vor Augen zu führen, fiel ihm Stephan Wende (Linke) ins Wort: Er wolle jetzt nicht hören, was er schon weiß, sondern wissen, welche Maßnahmen vorgeschlagen werden.

Spitzer fing sich schnell und legte los: Als wesentliche, kurzfristige Maßnahme sollten die Taxistände und die Kurzeitstellplätze für den Individualverkehr getauscht werden. Die Taxis sollen zudem im südlichen Teil des Busbahnhofs noch eine zusätzliche Fläche erhalten. Die bisherigen Taxiplätze vor dem Bahnhofsgebäude könnten für die privaten Pkw, die Leute zur Bahn bringen oder abholen, noch erweitert werden. "Taxis stehen geordneter", deshalb gebe es die Konflikte mit den Bussen dann nicht mehr, sagte Spitzer. Die Regelung habe Zustimmung bei Bahn, Busverkehr und Taxifahrern gefunden.

Außerdem soll die Fläche vor dem Bahnhofsgebäude nicht mehr in Fuß- und Radweg unterteilt, sondern ein Gehweg, der "für Radfahrer frei" ist, werden. "Da müssen sich die Radfahrer an der Geschwindigkeit der Fußgänger orientieren", so Spitzer.

Wende war enttäuscht: "Sie kommen ja nur zu dem selben Ergebnis, wie der Ausschuss seit vielen Jahren. Das Gutachten sollte zeigen, was noch an anderen, größeren Lösungen möglich ist." Es entspann sich eine rege Diskussion, bei der Jens Hoffrichter (CDU) dem Gutachter beisprang: "Ich sehe das nicht so emotional. Die Vorschläge zeigen, dass wir angesichts der problematischen Fläche nicht die große Lösung erwarten können." Am Ende kündigte Fachbereichsleiter Christfried Tschepe an, dass nun die Anträge beim Straßenverkehrsamt gestellt und Schilder bestellt werden, um die Maßnahmen zügig umzusetzen.

Klar ist aber allen, dass Schilder nicht allein helfen. Alle Experten hätten klar gemacht, dass es keine rechtlich wirksame Handhabe gibt, den Individualverkehr vom Busbahnhof komplett auszusperren, so Spitzer. Wenn die Autofahrer weiterhin undiszipliniert sind, werde das Ordnungsamt dagegen vorgehen, sagte Tschepe. Die Polizei habe Unterstützung zugesagt. Und er sei überzeugt, dass auch die Taxifahrer ihren neuen Platz verteidigen werden.

Langfristigere Ideen, bei denen es auch um Fahrradstellplätze und -boxen geht, hatte Spitzer ebenso im Gepäck. Sie hängen zum Beispiel davon ab, ob die Stadt das bisherige KWU-Gebäude - der Entsorgungsbetrieb zieht demnächst in den Neubau in der Frankfurter Straße um - erwerben kann. Der Antrag ist beim Kreis gestellt. Aber man brauche noch Planungen, Geld und Grundstückseigentum. Deshalb sollte man sich grundlegendere Änderungen für die 20er-Jahre vornehmen, sagte Tschepe. Er betonte zugleich: Die Verwaltung habe keinesfalls vor, das KWU-Gebäude abzureißen und an seiner Stelle einen großen Parkplatz zu schaffen.