Florina lernt mit Rappelkiste-Kindern

Rüdersdorf (MOZ) Eine neue, sehr schlaue Spielgefährtin haben die 193 Krippen- und Kindergartenkinder der Johanniter-Kindertagesstätte "Rappelkiste" in Rüdersdorf. Aber Florina wohnt in einem Koffer. Und auch der ist ganz besonders. Mitgebracht hat ihn Axel Deckert von der BKK VBU in die Johanniter-Kita. Und bevor sich die Kinder mit Florina richtig anfreunden konnten, haben die Erwachsenen am Montag einen Patenschaftsvertrag unterzeichnet.