Bunt und aktiv für Vielfalt

Seelow (MOZ) Sport ist nicht nur gesund, Sport schafft es auch, viele Menschen zueinander zu bringen. Der Aktionsplan MOL hat unter dieser Prämisse den Aktionstag "Sport integriert" in der Seelower Sparkassen Arena veranstaltet und dazu Kinder aus dem ganzen Landkreis eingeladen.

Bunt ist besser: Die Artisten, die in vier Farbgruppen unterteilt waren, verbanden sich am Ende des Stückes zu einem bunten Menschenhaufen. Die jungen Zuschauer hatten viel zu lachen. Besonders die erfundenen Sprachen der Akteure sorgten für viel Gekicher © MOZ/Josefine Jahn

Sie sprechen weder deutsch, noch englisch, französisch oder arabisch. Die Artisten der Schauspielgruppe Plexus, die in unterschiedlichen Farben gekleidet auf die Bühne kommen, sprechen "blauisch", "rotisch", "grünisch" und "gelbisch", verrät Projektleiterin Anja Häusser vor Beginn des Stückes. "Aber ich bin sicher, dass ihr sie am Ende alle verstehen werdet", ergänzt sie.

Die Kinder, die im Halbkreis um den Schauplatz herumsitzen, kichern, als drei blau gekleidete Menschen auftauchen. Sie haben Plastiktaschen auf dem Rücken, verheddern sich damit, tollen herum, und helfen einander über eine imaginäre heiße Oberfläche zu laufen. So stellen sich jeweils auch drei gelbe, grüne und rote Geschöpfe nacheinander vor, blubbern oder brabbeln ihre Phantasiesprachen und verständigen sich über Gebärden. Als sich aber rot und blau vermischen, nämlich ein rotes Wesen den Plastikrucksack eines blauen Wesens trägt, wird es von den anderen roten Geschöpfen verstoßen.

"Aber der gehört doch zu Euch", ruft ein kleiner Zuschauer empört in den Raum. Da zieht sich ein anderer rot Bekleideter den Pullover aus und trägt ein gelbes T-Shirt darunter. Bald vertragen sich die Farbigen, vermischen sich untereinander und formen aus den farbigen Kissen, auf denen die Kinder saßen, einen bunten Teppich. Sie haben ihre Andersartigkeit akzeptiert. Die Kinder klatschen und lachen, versuchen, Luftballons zu ergattern, die von den Akteuren verteilt werden.

Auf dem Gelände der Sparkassen Arena sind derweil zehn Hüpfburgen aufgestellt, an verschiedenen Stationen kann gebastelt und gerätselt werden. Einige hundert Kinder aus dem Kreis sind mit ihren Erziehern und Lehrern der Einladung des Lokalen Aktionsplans MOL gefolgt. "Wir haben alle Schulen und Kitas aus dem Landkreis eingeladen", sagt Kerstin Dickhoff vom Kreis- Kinder- und Jugendring Märkisch-Oderland. Vorab hatten die Veranstalter zu einem Wettbewerb "Rund und bunt" eingeladen, an dem sich Kinder von sieben Einrichtungen beteiligt haben - sie fertigten Bälle rund ums Thema Toleranz und Vielfalt. Unter den vielen, kreativen Beiträgen wurden Schüler der Joseph-Lenné-Oberschule aus Hoppegarten mit einem Sonderpreis belohnt. "Die Kinder haben etwa einen Monat an ihren Bällen gebastelt", sagt Schulsozialarbeiter Jochen Müller.

"Wir als Veranstalter können zufrieden sein", zog Benny Zahn vom Kreissportbund eine Bilanz. Dank der Unterstützung vieler Unternehmen und Verbände sei das Sport- und Integrationsfest möglich gewesen. Vielleicht im nächsten Jahr wieder.