Handwerker sind gut ausgelastet

In einem Fachwerkhaus in Neulietzegöricke: Ronald Desem (r.) gewährt hier Uwe Hoppe und Gernot Schmidt einen Einblick in seine Arbeit.

Erster Treffpunkt war um 9 Uhr mit Ronald Desem in Neulietzegöricke. In dem Kolonistendorf ist er gerade wieder mit der Restaurierung eines Fachwerkhauses betraut. Seinen Firmensitz hat er in Neureetz. Der 53-Jährige staunt selbst ein bisschen darüber, dass das unter Denkmalschutz stehende Haus von Grund auf restauriert wird: "Es war innen schon mit 15 Stützen gesichert, damit es nicht ganz zusammenfällt."

Wolf-Harald Krüger, Präsident der Handwerkskammer Frankfurt (Oder) - Region Ostbrandenburg und selbst Bauunternehmer, begutachtete nun nicht nur das Feldsteinfundament. Er hatte auch immer wieder Fragen zur Ausführung. Ronald Desem spricht selbst von einer Herausforderung für seine Zimmerei und Dachdeckerei, in der er fünf Mitarbeiter beschäftigt. Einer der Männer sei über die Stephanus-Stiftung zu ihm gekommen. "Wir mussten Stück für Stück vorgehen", erzählte Desem und fügte hinzu: "Die Wände haben wir in der von uns gepachteten Halle vorgefertigt", verwies er auf Balken aus mantelgetrockneter Kiefer und Holznägel aus Eiche. Innen würden auf Wunsch der Bauherren einige der alten Balken auch künftig sichtbar bleiben.

Neben ihm seien weitere Handwerker aus der Region an dem Vorhaben beteiligt. Die Auftragslage sei generell gut, so Ronald Desem, der seit 13 Jahren selbstständig ist. Ausschlaggebend sei gewesen, dass sein früherer Arbeitgeber aus gesundheitlichen Gründen aufgegeben hat. Etwas genervt zeigte er sich jetzt darüber, dass er sechs Wochen auf den Gerüstbauer warten müsse. Uwe Hoppe kann das nachvollziehen. Die Handwerkskammer habe gerade ein ähnliches Problem. Der Gerüstbauer komme nun aus dem Süden Brandenburgs. So weite Strecken will Ronald Desem nicht mehr zurücklegen: "Das macht nur meine Mitarbeiter und auch mich kaputt." Er schaue sehr darauf, dass die Baustellen in 30 bis 45 Minuten erreichbar sind. Einen Nachfolger für sein Unternehmer sieht er nicht. "Wer bringt dafür denn heute den Mut auf?", fragte der Vater dreier Töchter, der auch nicht ausbildet: "Ich habe es mit Praktikanten versucht, aber die kommen dann erst gar nicht oder zu spät und bleiben dann irgendwann ganz weg."

Über mehr Aufträge als sie annehmen können, berichtete kurz darauf auch Reinier Scheers, der oft mit Thomas Riemann zusammenarbeitet. Dessen FZH Fachwerk-, Zimmerer- und Holzbau GmbH hat seit elf Jahren in Wriezen ihren Sitz. Die Werkstatt befindet sich jedoch in Rathsdorf.

Wünsche an die Handwerkskammer hat Riemann, der sich vor elf Jahren selbstständig machte, ebenfalls nicht. Die Info-Schreiben und Lehrgangsangebote nehme er durchaus wahr. "Aber das ist meist nichts für mich", sagte Riemann und begründete dies auch damit, dass er Alleinunternehmer ist. "Wir haben Arbeit für dieses Jahr", zeigte er sich wie Reinier Scheers zufrieden. Durststrecken habe es im Frühjahr zwar auch schon gegeben, aber dafür sei anschließend bis Weihnachten durchgearbeitet worden.

"Wir bauen so, wie es war", beschreibt der Mittvierziger die Aufträge aus privater Hand unter anderem in der Fachwerksanierung und überwiegend im Umkreis von 50 Kilometern. Kontakte zu Architekten und Statikern würden inzwischen oft zu weiteren Aufträgen führen. "Wenn das Vertrauen einmal da ist, sieht man sich meist wieder." Dafür sei die Fertigung von Holzhängematten in den Hintergrund gerückt. 30 bis 35 Stück würden pro Jahr verschickt, sagte Thomas Riemann. Aus dem einstigen Gasthaus mit Saal in Rathsdorf soll übrigens einmal sein Wohn- und Firmensitz werden.