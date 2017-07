Explosion in der Sparkasse

artikel-ansicht/dg/0/

Angermünde (MOZ) Eine Explosion hat es in der Nacht zum Mittwoch in der Sparkasse im Hohen Steinweg in Angermünde gegeben. Wie die Polizei mitteilte, gab es gegen 3.30 Uhr einen lauten Knall und starke Rauchentwicklung im Selbstbedienungsbereich des Geldinstituts. Nach ersten Erkenntnissen hatte dort jemand Pyrotechnik gezündet. Der Geldautomat sei nicht das Ziel gewesen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und ermittelt wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz.