Einzugsfertig im Oktober

Althüttendorf (MOZ) Noch sieht es in der unteren Etage im Wohnhaus "Zu den Ihlowbergen 1" nicht so aus, als wäre dort alles schon in drei Monaten picobello. Die Backsteinwände liegen blank. Der Boden an der Hauswand ist aufgerissen. Dort war es feucht. "Ich habe noch nie so etwas Unfachmännisches gesehen", sagt Joachimsthals Bauamtsleiter Eberhard Schröder über das Haus in seinem alten Zustand. Beim Vorort-Termin mit der MOZ waren vor allem Abrissarbeiten zu beobachten.