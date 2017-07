Fahrerflucht hat Nachspiel

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nach dem Unfall mit Fahrerflucht an der Straßenbahn-Haltestelle Gerhart-Hauptmann-Straße in der August-Bebel-Straße, bei dem am 12. April eine Frau verletzt worden war, hat nun die Staatsanwaltschaft Frankfurt die Ermittlungen gegen den Autofahrer übernommen. Die Polizei hat das Ermittlungsverfahren in der vergangenen Woche an die Staatsanwaltschaft abgegeben.