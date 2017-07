Verfahren abgebrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Die Wellen der Empörung der Münchehofer waren seit Wochen hochgeschlagen. Als sie im Juni in der Ortsbeiratssitzung erfuhren, dass ein vorhabenbezogener Bebauungsplan "Containerdienst Münchehofe in der Dahlwitzer Straße" auf der Tagesordnung stehen solle, kamen sie in Scharen.

Einhellig lehnten auch die Münchehofer diese Pläne ab, die an der Gemeindevertretersitzung am Montagabend teilnahmen. Darunter auch Frank Grubitz, langjähriger Ortsvorsteher und Gemeindevertreter. Der schilderte, wie das, was schon jetzt im Ort passiert, zum Ärgernis für alle gerät. Erst recht, wenn es so weitergehen würde. Asbesthaltige Baustoffe, Kohlenteer und teerhaltige Produkte, Beton- und Ziegelrecycling und viele sonstige Abfälle aus der Bauindustrie könnten in Münchehofe nicht nur gelagert, sondern auch bearbeitet werden, käme es nach dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan zu einer Betriebserlaubnis für das schon seit 25 Jahren im Ort ansässige und tätige Unternehmen.

Die Debatte in der Gemeindevertretung entzündete sich an den beiden Varianten, die es gibt, um dort einen Unternehmenausbau zu verhindern oder das Bisherige in geordnete Bahnen zu lenken.

Die Verwaltung als Einreicher der Vorlage sah die Weiterführung des Verfahrens, bis es in die frühzeitige Bürgerbeteiligung gehen würde und die Träger und Bürger ihre Einwände darstellen könnten.

Er habe ein "kleines Problem", sagte Stefan Radach (BfH). Er hätte nichts von "schädlichen Abfällen" gehört und man müsste beachten, dass Unternehmen Gewerbesteuern zahlten. Dem hielt Peter Ködderitzsch (Freie Fraktion) entgegen, dass das Gemeinwohl der Bürger drüber stehen müsse, die zahlten ja auch Steuern. Claudia Katzer (Linke) erinnerte daran, dass es um ein "rechtmäßiges Verfahren" ginge, das man ebenso den Bürgern schuldig sei. "Und genau zu dieser Zeit haben die Fachleute und die Bürger das Recht und die Pflicht, ihre Meinung kundzutun, ob das Vorhaben rechtens und verträglich ist oder eben nicht", sagte sie. Unterstützung bekam sie von Fraktionskollegin Annett Schlotte. Auch Karin Kollecker (SPD) sah diesen Weg als den gangbaren an.

Hingegen verfocht Christian Arndt (FDP/FW/B90/GRÜNE) die Meinung, es gar nicht erst zu einem Verfahren kommen zu lassen. Unterstützung bekam er von Kay Juschka (CDU). "Wenn wir jetzt dem weiteren Verfahren zustimmen, wird am Ende eine Betriebsgenehmigung stehen. Dann reden wir nur noch über Zeiten, in denen die Lkw nicht durch den Ort fahren dürfen", befürchtete er. Ohne Verfahren, so gab er weiter zu bedenken, müsste der Landkreis "endlich eine Beräumung beantragen oder eine Nutzungsuntersagung aussprechen", sagte Juschka. Es gehe doch allen eigentlich darum, "den Betrieb dort wegzubekommen, auch wenn er schon seit über 20 Jahren dort besteht".

Angela Schnabel (Fachbereichsleiterin) erklärte noch einmal das Instrument Bebauungsplan und wies darauf hin, dass die Gemeinde sehr wohl die Planungshoheit behalten und so auch Einfluss auf die inhaltlichen Regularien im Sinne der Münchehofer nehmen könnte.

Dem Vorwurf der Linken, es wäre undemokratisch, die Bürger und Träger öffentlicher Belange nicht zu Wort kommen zu lassen, hielt Arndt entgegen, "ein demokratischer Prozess ist es auch, wenn die Mehrheit der Gemeindevertreter nein sagt".

Bei der geforderten namentlichen Abstimmung wurde es knapp. Zwölf Gemeindevertreter - meisten Linken, der Bürgermeister und zwei von drei SPD-Fraktionsmitglieder - waren für die weitere Verfahrensführung. Eine Mehrheit mit 14 Stimmen unter anderem aus CDU und FDP/FW/B90/GRÜNE war für die Einstellung des Verfahrens.