Graffiti und Sport im Jugendclub Erkner

Erkner (MOZ) Am Freitagnachmittag geht es los: Um die 70 Jugendliche, größtenteils zwischen 12 und 18 Jahre, werden auf dem Gelände des Jugendclubs am Dämeritzsee eintreffen und bis Sonntag an einem Sport-Präventionscamp teilnehmen. Die Idee haben die Sozialarbeiter der Jugendclubs Erkner, Gosen, Schöneiche, Grünheide, Fürstenwalde Nord und Woltersdorf gemeinsam entwickelt. Das Ziel ist, Sport, Prävention und Freizeit für eine feste Jugendgruppe an einem Wochenende anzubieten. "Dies stellt eine Freizeitmöglichkeit dar, die es in dieser Form in den letzten Jahren so noch nicht gab", sagen Veronika Schulz und Jens Wisendaner vom Jugendclub Erkner. Die meisten der Jugendlichen, die sich angemeldet haben, kommen aus Erkner und Fürstenwalde, sagt Veronika Schulz.