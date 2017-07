Statistik bringt Investitionsstau ans Tageslicht

artikel-ansicht/dg/0/

Das Gremium besteht aus Stadtverordneten, Vertretern der Feuerwehren und dem Bürgermeister. Der Ausschuss ist ins Leben gerufen worden, nachdem Mitglieder der Feuerwehr Wriezen im April öffentlich unter anderem gegen die unhaltbaren Zustände im Gerätehaus Wriezen protestiert hatten. Der Ausschuss versteht sich als Bindeglied zwischen Feuerwehr, Stadtverordneten und Verwaltung sowie als Kontrollgremium. Ziel ist es, den Stadtverordneten eine Entscheidungsgrundlage an die Hand zu geben, auf deren Grundlage der Investitionsstau in den Feuerwehren abgearbeitet werden kann.

Knapp drei Monate nach dem öffentlichen Protest machten sich die Mitglieder des Ausschusses in der vergangenen Woche selbst ein Bild vom Gerätehaus in Wriezen, um sich im Anschluss anhand der von Peggy Mix, im Rathaus für den Bereich Brandschutz zuständig, erarbeiteten Statistik einen Gesamtüberblick der Feuerwehren zu verschaffen. Es sei ein Kraftakt gewesen, sämtliche Daten für die neun Ortsfeuerwehren der Stadt Wriezen zu erfassen, gab Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos) in der zweiten Sitzung des Ausschusses zu. Doch die Arbeit sei notwendig gewesen, so dass alle am Tisch von vernünftigen Ausgangsdaten ausgehen könnten.

Laut der für 2016 erhobenen Zahlen ist die Feuerwehr Wriezen mit 37 Männern und Frauen (Schulzendorf hat 32) nicht nur die an Mitgliedern stärkste Feuerwehr. Mit 58 Einsätzen (Schulzendorf hatte 14)rückten die Feuerwehrleute um Ortswehrführer Robby Menzel auch am häufigsten aus. Dabei wurden sie zweimal zu Großbränden alarmiert. 15-mal wurden sie zu Verkehrsunfällen gerufen. 23-mal kam es zu Sturmschäden. Während die Tageseinsatzbereitschaft von 6 bis 18 Uhr bei nur neun Einsatzkräften liegt, steht in der Zeit von 18 bis 6 Uhr mit 24 Männern und Frauen wesentlich mehr Personal zur Verfügung. In Eichwerder zum Beispiel ist die Situation noch prekärer. Dort sind nur drei Kräfte am Tage verfügbar. Ein Fakt, der zum Überlegen anregen sollte, was besser zu machen sei, merkte Gerhard Dewitz (SPD) an. Die Tageseinsatzbereitschaft beschäftigt viele Ortswehren in der Region. Die geringe Zahl an Einsatzkräften ist oft der Tatsache geschuldet, dass der Arbeits- oder Ausbildungsort außerhalb des Wohnortes liegt.

Doch nicht nur die Einsatzbereitschaft wird ein Thema für den Feuerwehrausschuss sein, sondern auch die Anschaffung neuer Einsatzfahrzeuge. Das Gros der Löschfahrzeuge steht bereits mehr als 20 Jahre im Dienst der Feuerwehr. Das führte die Statistik den Ausschussmitgliedern sehr deutlich vor Augen. "Wir müssen hier nichts schön reden, sondern Planmäßigkeit reinbringen", sagte Bürgermeister Uwe Siebert. Robert Masche, Ortswehrführer in Haselberg, formulierte es deutlicher: "Wir werden um Neuanschaffungen nicht herum kommen." Peter Sperr, Ortsvorsteher in Altwriezen, regte an, in dieser Frage über Fahrzeug-Leasing nachzudenken. Weitere Schwerpunkte werden Ausbildung, Investitionen in Gerätehäuser und die Ausstattung der Einsatzkräfte mit neuer Einsatzkleidung sein.

Ehe jedoch Entscheidungen getroffen werden können, bedarf es, so Uwe Siebert, einer Struktur. Grundlage dafür wird der noch ausstehende Gefahrenabwehrbedarfsplan sein. Der wird zurzeit für Wriezen, Bad Freienwalde sowie für die Ämter Barnim-Oderbruch und Falkenberg-Höhe erarbeitet.

In der nächsten Sitzung am 20. Juli trifft sich der Ausschuss um 18 Uhr im Gerätehaus in Schulzendorf, um sich danach das Gerätehaus in Lüdersdorf anzuschauen.