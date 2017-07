MOZ kam in die Zeitkapsel hinein

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Sabine Ohnesorge, Inhaberin des gleichnamigen Pflegedienstes, hat in der Ostvorstadt symbolisch den Grundstein für ein neues Pflegezentrum gesetzt. Dabei wurde eine Kapsel, die unter anderem eine tagesaktuelle MOZ-Ausgabe enthält, in den Boden versenkt. Die Zeremonie fand im Beisein von Beeskows Bürgermeister Frank Steffen, Mitarbeitern des Planungsbüros Wilke und des Pflegedienstes sowie der beteiligten Bauunternehmen statt. Bürgermeister Steffen sagte bei der Grundsteinlegung, mit dem neuen Pflegezentrum würden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen: "Ein städtebaulicher Missstand wird beseitigt und ein wichtiges neues soziales Angebot geschaffen." Zuvor befand sich an der Stelle der städtische Bauhof in ziemlich desolatem Zustand.