Absage von allen Seiten an die Pendler

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1588482/

"Eigentlich müsste man hier seine Zelte ganz abbrechen und nach Berlin ziehen", sagt eine Frau im mittleren Alter, bevor sie am Angermünder Bahnhof in den RE 3 einsteigt. Sie muss fast täglich zur Arbeit in die Hauptstadt. Doch der einst bequeme Dienstweg mit der Bahn ist inzwischen zum Abenteuer geworden.

Andere Pendler nehmen Verspätungen, längere Wege und wartende Züge mit Humor: "Mal sehen, wo wir heute ankommen", grinst ein junger Mann. Sein Arbeitgeber hat ihm flexible Arbeitszeiten eingerichtet, sonst würde es nicht funktionieren.

Inzwischen haben sich einige gestresste Pendler an die Politik gewandt, einen Brandbrief an die Landräte der Kreise Uckermark und Barnim geschrieben, Landtagsbüros angerufen und Bundestagsabgeordnete auf die Lage aufmerksam gemacht. Die Pendler verlangen Alternativen zu den deutlich verlängerten Zugfahrten. Der RE 3 macht einen Umweg über Lichtenberg und fährt dann erst bis zum Hauptbahnhof. Zwischen 15 und 30 Minuten verlängert sich damit die Fahrtzeit.

Die Pendler verstehen die Regelungen nicht in jedem Falle. Sie verlangen Alternativen, da sich die Beeinträchtigungen bis April 2018 hinziehen sollen. So könnten Züge morgens und abends durch Wegfall einzelner Haltestellen an der Strecke schneller zum Ziel gelangen nach dem Vorbild des Intercity 1970. Auch eine andere Route über die früher genutzte Stadtbahn wurde ins Spiel gebracht. Sogar der Einsatz von Bussen, die ohnehin täglich von und nach Stettin an der Uckermark vorbeifahren, könnte mit einem Sonderhalt in Angermünde die Pendler entlasten. "Und denkbar ist auch ein Entgegenkommen der Bahn durch das Zulassen der Ersten Klasse für gestresste VBB-Umweltabo-Inhaber oder besonders betroffenen Einzelpersonen", sagt Pendlerin Angela Mans aus Crussow. "Die Erste Klasse ist ja meist leer."

Doch mit ihrem Protest haben die Berufstätigen aus der Uckermark bisher wenig Erfolg gehabt. Man könne zwar den Unmut verstehen, aber keine Verbesserung herbeiführen, antwortet das Büro des SPD-Landtagsabgeordneten Uwe Schmidt. Vom Angermünder Bürgermeister und vom Uckermark-Landrat gab es noch keine Antwort. Die Probleme der Pendler seien von Anfang an klar gewesen, hießt es aus dem Büro des SPD-Bundestagsabgeordneten Stefan Zierke. Daher habe man erfragt, warum eine Vollsperrung nötig ist und ob es keine Alternativen gibt. Die Sperrung sei von den Planern als die bautechnologisch sinnvollste angegeben worden. "Leider verbessert sich die Infrastruktur nicht ohne baulich bedingte Beeinträchtigung, die wiederum zu den aktuellen Verspätungen und Unannehmlichkeiten führt", heißt es im Antwortschreiben.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Jens Koeppen fragte beim Landkreis an und bekam Auskunft von Vize-Landrat Bernd Brandenburg (SPD). Demnach habe sich der Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg (VBB) dafür eingesetzt, den RE 3 umzuleiten, um die Auswirkungen auf die Pendler gering zu halten. "Aufgrund der längeren Strecke und der Abstimmung mit anderen Zügen auf der Umleitungsstrecke lassen sich Fahrzeitverlängerungen dabei jedoch nicht vermeiden", so Brandenburg. Einige Züge seien besonders betroffen. "Der VBB hat durch zahlreiche Bemühungen versucht, die beste Situation für die Fahrgäste zu erreichen. Aufgrund der gegebenen Rahmenbedingungen wird jedoch keine Möglichkeit zur Anpassung der laufenden Fahrpläne gesehen."

Doch die Pendler beklagen auch das Baustellen-Management, wenn zum Beispiel Züge unangekündigt längere Zeit auf der Strecke stehen bleiben müssten wegen der Bauarbeiten.

Noch komplizierter wird es ab Herbst dieses Jahres, wenn durch die Vollsperrung auf der B 198 zwischen Ziethen und der Autobahnabfahrt Joachimsthal auch noch der Ausweg von der Schiene auf die Straße mit einer Umleitung über Chorin erschwert wird.