Barrierefrei über den Campus

Schwanebeck (MOZ) Bis 2020 herrscht in Schwanebeck noch reges Treiben. Auch wenn der Kran bald verschwunden ist, entsteht an der Dorfstraße ein neuer Campus mit Ober- und Grundschule, Schwanenkantine und Schwanenhalle sowie weitläufigem Hof. Schulträger ist der Landkreis Barnim.

Sicherheit geht vor: Sven Krenzlien, der für den Landkreis Barnim die Arbeiten am Campus Schwanebeck überwacht, mit Bauhelm und Arbeitsschuhen. Die Treppen neben ihm sollen in der Woche ab 31. Juli in den Rohbau eingeschwenkt werden.

Noch steht der Kran und hebt die schweren Pakete mit Material auf das neue Schuldach. Aus Alt wird nämlich Neu. Bis Anfang August schwenkt der weite Stahlarm die Treppenkonstruktion in den Neubau ein. Noch liegen sie auf dem Hof. Auch die Fenster, die schon auf die Betonfassade aufnagelt wurden, sind dann alle drin. Die bisherige Oberschule vom DDR-Typ Erfurt, errichtet 1974, geht im Neubau völlig auf und wird mit diesem verbunden.

Flink klettert Sven Krenzlien, zuständiger Sachbearbeiter beim Landkreis für das Großprojekt, die Stufen am Baugerüst hinauf. Er blickt zurück, könnte im Notfall zugreifen, um den Nachfolgenden zu helfen. Kaum auf dem Dach angekommen, weist er ins weite Land. Schwanebeck breitet sich vor den Bauleuten wie ein buntes Tischtuch aus Flicken aus. Noch steht das Getreide, am Horizont erhebt sich der Fernsehturm hinter Elisenau, die Autobahn zieht ihre ruhige Bahn durch die Landschaft. Auch die große Kippe, die wie ein überdimensionierter Rodelberg unweit des Schulstandortes ruht, winkt herüber.

890 Quadratmeter groß wird der Neubau sein, berichtet Krenzlien. 12,5 Millionen Euro gibt der Landkreis dafür aus. "Wir bauen in verschiedenen Abschnitten", erläutert der 43-jährige Bauingenieur. "Außerdem verbinden wir die Grundschule und Oberschule miteinander", weist der Klettermeister auf einen Betonbau hin, der mit einer Schräge von 60 Zentimetern schon gut zu erkennen ist. "Dadurch wird auch die Grundschule barrierefrei", weiß der Sachbearbeiter zu berichten.

Denn im Neubau der Oberschule gibt es künftig auch Fahrstühle. In alle Bereiche können Schüler, Lehrer und Eltern dann vordringen. So soll im ersten Obergeschoss das Lehrerzimmer für die Oberschule mit Grundschule liegen. Die 24 Klassen- und sechs Fachräume sowie Gruppenzimmer liegen über alle fünf Etagen verteilt. Auch im Kellergeschoss gibt es künftig Angebote, der Hausmeister kann dort sein Reich einrichten. Die fünften und sechsten Klassen der Grundschule nutzen später schon die Oberschule mit. So gibt es übergreifende Möglichkeiten und für alle am Campus Schwanebeck gute Lernbedingungen. "Ein genaues Raumkonzept, das sich auch an den Vorgaben des Bildungsministeriums orientiert, regelt das", erzählt der Baufachmann mit dem weißen Helm. Ohne Kopfschutz lässt er niemanden auf die Baustelle. Ordnung muss schließlich sein. Sicherheit geht vor.

780 Schüler werden am Campus Schwanebeck die Oberschule besuchen. Inklusion und Integration stehen ganz weit oben im pädagogischen Ansatz.

Wo heute noch der Asphalt den Baugrund sichert, entsteht einmal ein großer Hofbereich. Eine multifunktionale Bühne ist vorgesehen, Tischtennis-Platten und Aufenthaltsbereiche sind geplant. Spielflächen im Freien sind für alle Schüler attraktiv.

Den Neubau mit der Grundschule zu verbinden, das war laut Krenzlien eine Idee der Generalplaner. Die europaweite Ausschreibung hatte das Büro Thoma Achitekten Berlin gewonnen. "Die Idee fanden wir gut", erinnert sich der Praktiker. Nun ist sie schon umgesetzt.

Baumreihen sollen einmal Schatten spenden. Wo heute noch die Container als provisorischer Unterrichtsbau stehen, wachsen einmal Obstbäume. Die Streuobstwiese holt den dörflichen Charakter auf den neuen Barnimer Standort und lässt sich auch in den Freizeit- und Unterrichtsbereich integrieren. Kleinspiel- und Basketballfelder gibt es künftig auch.

Zu 99 Prozent steht der Rohbau schon. Bald folgt der gesamte Trockenbau nach. Überall dröhnen Presslufthämmer, werden störende Altbauecken herausgerissen und neue Verbindungen geschaffen. Beim Abbrechen der alten Schule, so Krenzlien, seien Bauleute auch auf Elemente gestoßen, die in den alten Unterlagen nicht verzeichnet waren. Zum Beispiel Türrahmen, die es gar nicht geben sollte.

Im Keller, wo einmal eine Holzwerkstatt und die Lehrküche eine Heimstatt finden, haben die Bauarbeiter noch alle Hände voll zu tun. Auch das Archiv der Schule soll hier einziehen. Die Fassade nimmt die Lärchenholzelemente der vorhandenen Hallen auf. "Natural Gray" heißt die Fassadenfarbe.