Von erneuerbar bis förderbar

Fürstenwalde (MOZ) Grün und in der Dicke eines Gartenschlauchs kommt das Kunststoffrohr daher - es zu biegen, vermag Wirtschaftsminister Albrecht Gerber trotz vollem Krafteinsatz nicht. "Die Belastbarkeit ist mit der von Edelstahl vergleichbar", sagt Axel Popp. Gemeinsam mit Norbert Neumann und einem Team von elf Mitarbeitern bringt er diese Rohre in die Erde, wo sie Sonnenenergie langfristig speichern. Die Energiekosten für Mieter und Hauseigentümer, so Popp, verringere sich durch die eTanks der deematrix Energiesysteme GmbH erheblich.